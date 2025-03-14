Гельмут Марко: «Ред Булл» несильно отстает. Текущая разница не отражает действительности»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко оценил темп болида после результатов первой практики Гран-при Австралии. Лучшее время показал Ландо Норрис из «Макларена», в то время как Макс Ферстаппен оказался только пятым.
«Думаю, все четыре команды – «Мерседес», «Феррари», «Макларен» и мы – очень близки по темпу. Слава богу, мы несильно отстаем: текущая разница в четыре десятых [между Ферстаппеном и Норрисом] не отражает действительности.
Уик-энд будет интересным, все сводится к верным настройкам. В следующей практике будет намного теплее. Посмотрим, на что это повлияет – но ожидания у нас позитивные», – сказал Марко.
Гельмут также прокомментировал инцидент с Лиамом Лоусоном (16-е время в первой сессии), в результате которого повредилось днище RB21:
«Он довольно жестко проехал по поребрикам [в девятом повороте] и повредил днище. Механики изо всех сил пытаются починить его за отведенное время».
Гран-при Австралии-2025. 1-я практика. Норрис – 1-й, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й
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