«Макларен» интересовался Ферстаппеном перед продлением контракта с Пиастри
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун обращался к менеджерам пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена перед тем, как было подписано новое долгосрочное соглашение с Оскаром Пиастри.
В «Макларене» интересовались ситуацией с контрактом Ферстаппена и возможностью приглашения четырехкратного чемпиона «Формулы-1», сообщил De Telegraaf. Браун подтвердил данную информацию, но подчеркнул, что речь шла об одном звонке «для изучения рынка». Стороны не проводили переговоры по существу.
Зак Браун о новом контракте Пиастри: «У «Макларена» лучший состав пилотов в «Формуле-1», Оскар стал для команды очень ценным активом»
Гельмут Марко о предполагаемых переговорах Ферстаппена и «Астон Мартин»: «Любая топ-команда должна интересоваться Максом»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: De Telegraaf
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