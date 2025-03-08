Гельмут Марко о предполагаемых переговорах Ферстаппена и «Астон Мартин»: «Любая топ-команда должна интересоваться Максом»

В «Ред Булл» отреагировали на слухи о Ферстаппене и «Астон Мартин».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал информацию о том, что Макс Ферстаппен якобы ведет переговоры с «Астон Мартин».

Как сообщило испанское издание El Nacional, отношения между Ферстаппеном и «Ред Булл» ухудшились. В частности, четырехкратный чемпион «Формулы-1» остался недоволен новой машиной, а также решением пригласить в команду неопытного Лиама Лоусона , который не сможет помогать нидерландцу в гонках.

Ферстаппена предположительно привлекает потенциальный переход в «Астон Мартин », где он воссоединился бы с конструктором Эдрианом Ньюи .

Портал F1-Insider напомнил, что разговоры о недовольстве Ферстаппена «Ред Булл» ходят давно на фоне скандала вокруг босса Кристиана Хорнера, ухода Ньюи и ухудшения формы команды. Немецкие журналисты полагают, что информацию от испанских коллег следует воспринимать серьезно, так как, вероятно, одним из источников El Nacional является пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Мы должны предоставить Максу болид, с которым он может выиграть титул. Если так и будет, потенциальный переход меня не беспокоит.

После тестов в Бахрейне я в хорошем настроении. Тесты прошли позитивно, болид хорошо реагирует на изменения настроек. Мы по-прежнему отстаем от «Макларена», но не так уж сильно. Может, максимум на две десятые», – заявил Марко.

В F1-Insider убеждены, что Гельмут лукавит: по сведениям издания, отставание «Ред Булл» больше, а новые детали – в частности, днище и передние антикрылья – не позволили добиться ощутимого прогресса.

Гельмут также высказался о слухах в интервью oe24:

«Любой босс топ-команды, который хочет сражаться за чемпионство, должен интересоваться Максом. Но теперь мы хотим выиграть свой пятый титул».

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