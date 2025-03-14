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Гран-при Австралии-2025. Стартовала первая официальная тренировка в «Формуле-1»

В «Формуле-1» официально начался гоночный сезон.

В 4:30 по московскому времени в австралийском Мельбурне стартовала первая практика перед Гран-при Австралии.

В этом году «Ф-1» отмечает 75-летний юбилей.

В Мельбурне стоит хорошая погода: светит солнце, температура воздуха достигла 24 градусов по Цельсию, трасса прогрелась до 40 градусов.

Состав участников гоночного уик-энда:

Первым на трек выехал Нико Хюлькенберг из «Заубера».

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Опубликовал: Дмитрий Федотов
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Гран-при Австралии
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