Гран-при Австралии-2025. Стартовала первая официальная тренировка в «Формуле-1»
В «Формуле-1» официально начался гоночный сезон.
В 4:30 по московскому времени в австралийском Мельбурне стартовала первая практика перед Гран-при Австралии.
В этом году «Ф-1» отмечает 75-летний юбилей.
В Мельбурне стоит хорошая погода: светит солнце, температура воздуха достигла 24 градусов по Цельсию, трасса прогрелась до 40 градусов.
Состав участников гоночного уик-энда:
Первым на трек выехал Нико Хюлькенберг из «Заубера».
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Опубликовал: Дмитрий Федотов
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