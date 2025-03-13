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Алекс Албон: «Даже в середине пелотона нам нужно оставаться реалистами, оценивая шансы «Уильямса»

Албон поделился ожиданиями от старта сезона.

Пилот «Уильямса» считает, что команде по силам бороться за лидерство в так называемой «средней группе», которая сформировалась позади топ-4. Но при этом не считает, что «Уильямс» в этой группе является фаворитом.

«Мы хорошо провели тесты. Очевидно, что результаты получились такими, какими получились, но мы знаем, что это лишь тесты. Уверен, что мы выжимали из своего болида чуть больше скорости с точки зрения топливной нагрузки и режима работы двигателя в сравнении с некоторыми другими командами. Так что нас ждет битва в середине пелотона.

По ощущениям, машина работает хорошо – она неплохо сбалансирована, у нас все в порядке с деталями, и так далее. Думаю. Команда поработала фантастическим образом.

При этом даже в середине пелотона нам нужно оставаться реалистами, оценивая свои шансы. Например, я думаю, что «Альпин» тоже смотрелась очень сильно. Вероятно, они чуть быстрее нас.

Тем не менее, на каких-то трассах преимущество будет у нас, а на каких-то – у конкурентов. Соперники из «Рейсинг Буллз» тоже выглядят довольно сильно. От «Хааса» никогда не знаешь, чего ожидать. Понятно, что я говорю о борьбе в середине пелотона. Как бы там ни было, борьба будет очень плотной. Думаю, нас всех разделяет диапазон не более чем 0,15 секунды», – рассказал Албон.

Кто начнет сезон «Ф-1» с победы? Расклады и фавориты Гран-при Австралии

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
logoХаас
logoУильямс
logoАлександр Албон
logoАльпин
logoФормула-1
Гран-при Австралии
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