Четыре эксперта сайта «Ф-1» назвали трех разных пилотов чемпионами-2025
Эксперты сайта «Формулы-1» разошлись в ожиданиях от сезона-2025.
Журналистов попросили назвать топ-3 по итогам года в личном и командном зачетах.
Два эксперта отдали титул пилоту «Макларена» Ландо Норрису, по одному голосу получили лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен и новичок «Феррари» Льюис Хэмилтон.
По мнению Лоренса Барретто, Норрис выиграет первый титул, следом финишируют гонщик «Феррари» Шарль Леклер и Ферстаппен. Аналитик и экс-пилот «Индикара» Джеймс Хинчклифф включил в топ-3 Ферстаппена, Норриса и его напарника Оскара Пиастри, Крис Медланд – Норриса, Ферстаппена и лидера «Мерседеса» Джорджа Расселла, а Дэвид Тремейн – Хэмилтона, Пиастри и Норриса.
Все четыре эксперта поставили на Кубок конструкторов «Макларена» и второе место «Феррари». Барретто и Хинчклифф прогнозируют, что третьим станет «Ред Булл», Медланд – «Мерседес», а Тремейн не смог выбрать между австрийским и немецким коллективом.
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