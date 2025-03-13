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Четыре эксперта сайта «Ф-1» назвали трех разных пилотов чемпионами-2025

Эксперты сайта «Формулы-1» разошлись в ожиданиях от сезона-2025.

Журналистов попросили назвать топ-3 по итогам года в личном и командном зачетах.

Два эксперта отдали титул пилоту «Макларена» Ландо Норрису, по одному голосу получили лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен и новичок «Феррари» Льюис Хэмилтон.

По мнению Лоренса Барретто, Норрис выиграет первый титул, следом финишируют гонщик «Феррари» Шарль Леклер и Ферстаппен. Аналитик и экс-пилот «Индикара» Джеймс Хинчклифф включил в топ-3 Ферстаппена, Норриса и его напарника Оскара Пиастри, Крис Медланд – Норриса, Ферстаппена и лидера «Мерседеса» Джорджа Расселла, а Дэвид Тремейн – Хэмилтона, Пиастри и Норриса.

Все четыре эксперта поставили на Кубок конструкторов «Макларена» и второе место «Феррари». Барретто и Хинчклифф прогнозируют, что третьим станет «Ред Булл», Медланд – «Мерседес», а Тремейн не смог выбрать между австрийским и немецким коллективом.

Букмекеры за 15 лет почти не ошибались в прогнозе чемпиона «Ф-1». Кого уже короновали в этом году?

Кто начнет сезон «Ф-1» с победы? Расклады и фавориты Гран-при Австралии

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoОскар Пиастри
Лоренс Барретто
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoШарль Леклер
logoДжордж Расселл
logoМерседес
logoМакс Ферстаппен
logoФеррари
logoРед Булл
Джеймс Хинчклифф
logoМакларен
logoЛандо Норрис
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