Тото Вольфф: «Сказал Хэмилтону: «Я 12 лет пытался заставить тебя надеть костюм, и ты это делаешь в первый день в «Феррари»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мыслями об отношениях с Льюисом Хэмилтоном на фоне перехода британца в «Феррари».
Кроме того, менеджер упомянул фото гонщика в первый день на базе в Маранелло.
«Поначалу это была забавная мысль: как он будет выглядеть [в красной форме] после стольких лет в «Мерседесе». Но затем он появился в красном комбинезоне и в красном болиде. В наше время все меняется стремительно, и ты быстро привыкаешь. Сейчас для меня это выглядит нормально.
[В фото] есть что-то культовое – он стоит там в образе Крестного отца, в костюме. Я ему сказал: «Я 12 лет пытался заставить тебя надеть костюм, и ты это делаешь в первый день в «Феррари». Мы оба посмеялись.
У нас все не так плохо, мы очень хорошие друзья. На личном уровне я желаю ему всего наилучшего, на трассе мы бы хотели его победить», – сказал Вольфф.
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Фото: соцсети «Феррари»
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