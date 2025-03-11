Тото Вольфф: «Сказал Хэмилтону: «Я 12 лет пытался заставить тебя надеть костюм, и ты это делаешь в первый день в «Феррари»

Вольфф прокомментировал «культовое» фото Хэмилтона в первый день в «Феррари».

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф поделился мыслями об отношениях с Льюисом Хэмилтоном на фоне перехода британца в «Феррари».

Кроме того, менеджер упомянул фото гонщика в первый день на базе в Маранелло.

«Поначалу это была забавная мысль: как он будет выглядеть [в красной форме] после стольких лет в «Мерседесе». Но затем он появился в красном комбинезоне и в красном болиде. В наше время все меняется стремительно, и ты быстро привыкаешь. Сейчас для меня это выглядит нормально.

[В фото] есть что-то культовое – он стоит там в образе Крестного отца, в костюме. Я ему сказал: «Я 12 лет пытался заставить тебя надеть костюм, и ты это делаешь в первый день в «Феррари». Мы оба посмеялись.

У нас все не так плохо, мы очень хорошие друзья. На личном уровне я желаю ему всего наилучшего, на трассе мы бы хотели его победить», – сказал Вольфф.

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Фото: соцсети «Феррари»