Джордж Расселл: «Мне не нужно ничего доказывать, результаты говорят сами за себя. Я финишировал впереди величайшего в истории два раза из трех»

Расселл заявил, что его гонки говорят сами за себя.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл уверен, что о его чемпионском потенциале свидетельствует соперничество с Льюисом Хэмилтоном в последние три сезона.

«Результаты говорят сами за себя. Мне не нужно ничего доказывать или демонстрировать. Я горжусь своими результатами в паре с таким гонщиком как Льюис.

В конце 2021 года Льюис был с точки зрения статистики и воспринимался как величайший пилот всех времен. У меня было три года в паре с величайшим в истории, и я два раза из трех финишировал впереди. И я чаще финишировал впереди в квалификациях и в гонках.

Если бы это было другое время или другая эра, финиш впереди Льюиса Хэмилтона означал бы чемпионство», – отметил Расселл.

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