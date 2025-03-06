Джордж Расселл: «Мне не нужно ничего доказывать, результаты говорят сами за себя. Я финишировал впереди величайшего в истории два раза из трех»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл уверен, что о его чемпионском потенциале свидетельствует соперничество с Льюисом Хэмилтоном в последние три сезона.
«Результаты говорят сами за себя. Мне не нужно ничего доказывать или демонстрировать. Я горжусь своими результатами в паре с таким гонщиком как Льюис.
В конце 2021 года Льюис был с точки зрения статистики и воспринимался как величайший пилот всех времен. У меня было три года в паре с величайшим в истории, и я два раза из трех финишировал впереди. И я чаще финишировал впереди в квалификациях и в гонках.
Если бы это было другое время или другая эра, финиш впереди Льюиса Хэмилтона означал бы чемпионство», – отметил Расселл.
Как прошли тесты «Ф-1»: аутсайдер-сенсация, топов подозревают в читерстве, все недовольны
Джордж Расселл: «Гонщики «Ф-1» едины как никогда, особенно в свете происходящего вне трассы»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий