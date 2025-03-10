Макс Ферстаппен: «Мне не нравится сниматься в Drive to Survive»

Ферстаппен высказал претензии к сериалу Drive to Survive об «Ф-1».

Пилот «Ред Булл » рассказал, что не смотрел новый сезон сериала Netflix, поскольку ему не нравится подход авторов к подаче материала.

В частности, во втором эпизоде нового сезона демонстрируются кадры того, как Ландо Норрис вместе с командой празднует победу в гонке, а также общается с семьей по телефону. После этого кадр переходит к Ферстаппену, который выглядит несчастным, а голос Дженсона Баттона за кадром говорит, что Ферстаппен сейчас находится явно не в лучшем положении.

«Как кажется, мне было очень грустно после гонки в Майами . Только вот на самом деле тот воскресный вечер я провел лучше, чем вообще за все время. Так что я не знаю, почему я грустил конкретно в тот момент. Наверное, мне лучше вообще ничего об этом не говорить», – отметил Макс .

Недавно Ферстаппен объяснял, что не смотрит Drive to Survive именно из-за подхода авторов к показу мира «Формулы-1» и разжигания «не настоящих» противостояний там, где их на самом деле нет:

«Вы мало видите меня в Drive to Survive, потому что мне не нравится сниматься в этом проекте. Там вы не увидите меня с правильной стороны, потому что ты просто сидишь в темной комнате и даешь интервью, а я это просто терпеть не могу.

Я посмотрел два эпизода, и был не слишком впечатлен. Это просто не мое, авторы придумывают фальшивые соперничества, когда на самом деле этого нет».

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