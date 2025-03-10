Технический директор «Рейсинг Буллз» уходит в Red Bull Advanced Technologies

Команда «Рейсинг Буллз » объявила об уходе технического директора Джоди Эггингтона после десяти лет работы в Фаэнце.

До 2014 года специалист трудился в «Тиррелле», «Мидланде» / «Спайкере» / «Форс-Индии» и «Лотусе ».

С 1 апреля Эггингтон станет директором по инженерным вопросам Red Bull Advanced Technologies – сестринской компании по отношению к команде «Ред Булл », которая занимается гиперкарами, гоночными машинами на водороде и парусными лодками.

Обязанности Джоди разделят между собой главный технический директор Тим Госс и заместители технического директора Гийом Каттелани и Андреа Ланди.

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