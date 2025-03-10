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Технический директор «Рейсинг Буллз» уходит в Red Bull Advanced Technologies

Команда «Рейсинг Буллз» объявила об уходе технического директора Джоди Эггингтона после десяти лет работы в Фаэнце.

До 2014 года специалист трудился в «Тиррелле», «Мидланде» / «Спайкере» / «Форс-Индии» и «Лотусе».

С 1 апреля Эггингтон станет директором по инженерным вопросам Red Bull Advanced Technologies – сестринской компании по отношению к команде «Ред Булл», которая занимается гиперкарами, гоночными машинами на водороде и парусными лодками.

Обязанности Джоди разделят между собой главный технический директор Тим Госс и заместители технического директора Гийом Каттелани и Андреа Ланди.

Рейтинг силы в «Формуле-1» перед сезоном: доминирования не будет?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Рейсинг Буллз»
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