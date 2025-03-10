На Гран-при Австралии ожидается проливной дождь

Гран-при Австралии может пройти в дождевых условиях.

По предварительному прогнозу, вероятность дождя в воскресенье к моменту начала Гран-при Австралии составляет 64 процента. И на данный момент данная вероятность продолжает расти.

В настоящее время в Тасмановом море у побережья Тасмании и Новой Зеландии сформировалась огромная штормовая зона. Как ожидается, штормовая зона будет находиться у побережья большую часть недели, однако к выходным ожидается ее смещение в сторону Мельбурна.

По текущему прогнозу, сильный дождь должен затронуть только гонку, пятничные свободные заезды и квалификация в субботу, скорее всего, пройдут в сухих условиях.

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