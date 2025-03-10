10

На Гран-при Австралии ожидается проливной дождь

Гран-при Австралии может пройти в дождевых условиях.

По предварительному прогнозу, вероятность дождя в воскресенье к моменту начала Гран-при Австралии составляет 64 процента. И на данный момент данная вероятность продолжает расти.

В настоящее время в Тасмановом море у побережья Тасмании и Новой Зеландии сформировалась огромная штормовая зона. Как ожидается, штормовая зона будет находиться у побережья большую часть недели, однако к выходным ожидается ее смещение в сторону Мельбурна.

По текущему прогнозу, сильный дождь должен затронуть только гонку, пятничные свободные заезды и квалификация в субботу, скорее всего, пройдут в сухих условиях.

Рейтинг силы в «Формуле-1» перед сезоном: доминирования не будет?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФормула-1
Гран-при Австралии
Альберт-парк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Жак Вильнев: «У Кими Антонелли был ужасный сезон в «Формуле-2». Возможно, «Ф-1» подойдет ему лучше»
6 минут назад
Технический директор «Рейсинг Буллз» уходит в Red Bull Advanced Technologies
28 минут назад
Гидо ван дер Гарде: «Считаю, что Хэмилтон может 17-18 раз попасть на подиум в этом сезоне»
3сегодня, 11:44
Макс Ферстаппен о предложении вернуть в «Ф-1» двигатели V10: «Отличная идея. Но возможно это или нет – это уже совсем другая история»
сегодня, 11:13
Себастьян Феттель: «Я главный лицемер, когда говорю об экологических проблемах»
6сегодня, 11:04
Гюнтер Штайнер: «Команды на 95-97 процентов переключатся на болиды-2026 к июню»
сегодня, 10:37
Оскар Пиастри: «Гран-при Австралии – один из лучших этапов «Ф-1», если не лучший, и не только потому, что болеют за меня»
1сегодня, 09:43
Джонни Херберт: «Лоусон гонялся фантастически, но настоящая проверка – выступления с Ферстаппеном»
сегодня, 09:03
Себастьян Феттель: «Шумахер – величайший в истории, даже если статистически это Хэмилтон. Льюис сломал множество стен, такие люди нужны»
16сегодня, 08:21
Гюнтер Штайнер об освистывании Ферстаппена и Хорнера: «Англичане забавляются, это не злость»
сегодня, 07:44
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Австралии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
4сегодня, 06:23
Льюис Хэмилтон поддержал актрису Милли Бобби Браун после хейта о «взрослой» внешности
65 марта, 17:55Кино
7 и 8 июня автодром «Игора Драйв» во второй раз станет ареной фестиваля «Мото Драйв»
26 февраля, 11:30Фото
26 и 27 июля пройдет GARAGE FEST Игора Драйв 2025
18 февраля, 09:46Фото
Третий сезон аниме про гонки «MF Призрак» выйдет в 2026 году
16 февраля, 20:35Кино
Экипаж Гадасина и Кожухова победил в первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года – баха «Россия – Северный Лес»
10 февраля, 11:40Фото
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото
Дамир Идиятулин стал абсолютным победителем Зимнего кубка РДС по дрифту
27 января, 14:02Фото