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Макс Ферстаппен о предложении вернуть в «Ф-1» двигатели V10: «Отличная идея. Но возможно это или нет – это уже совсем другая история»

Ферстаппен поддерживает идею возвращения двигателей V10 в «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» отметил, что ему нравится идея президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема. Тот не так давно предложил к 2030 году обеспечить переход «Формулы-1» на двигатели V10, которые бы работали на синтетическом топливе.

«Да, конечно, как мне кажется, это отличная идея. При этом вопрос того, возможно ли это в принципе или нет – это уже совсем другая история.

Я всегда считал, что вместо того, чтобы делать громкие заявления, лучше просто стараться решать подобные вопросы тихо и спокойно, за закрытыми дверями. Думаю, так было бы лучше для всех», – рассказал Ферстаппен.

Рейтинг силы в «Формуле-1» перед сезоном: доминирования не будет?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
техника
logoФормула-1
logoФИА
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoМохаммед бен Сулайем
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