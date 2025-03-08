Эстебан Окон: «Я в «Ф-1» не ради аварий с напарниками. Это бред»

Окон разобрал свой имидж как плохого напарника.

Пилот «Хааса » Эстебан Окон высказался о том, почему у него сложилась репутация гонщика, который сталкивается с партнерами по команде.

Как отмечает Autosport, чаще всего у Окона случались аварии с напарником по «Форс-Индии» Серхио Пересом в 2017-2018 годах, однако лишь в одном случае из пяти был явно виноват француз.

«Точно не знаю, почему. Думаю, временами события раздувают. Да, случались инциденты, конечно, и происходили вещи, которые я хотел бы, знаете… чтобы все сложилось иначе.

Но, оглядываясь назад, могу сказать, что я старался делать все возможное, работая с командой и с напарником. И, на мой взгляд, мы каждый раз выполняли цели, которые позволял достигнуть болид – будь то работа с Серхио, Даниэлем [Риккардо ], Фернандо [Алонсо] или Пьером [Гасли ]. Я всегда хорошо с ними работал, откровенно говоря. Да, случались инциденты, которых лучше было бы избежать, безусловно. Но в целом их было очень мало.

[С Пересом] было пять? (смеется) Я все их помню, конечно. Пару раз это случилось, потому что была очень плотная борьба и немного по нашей вине – в тот первый год, в 2017-м, мы по большей части находились между шестым и восьмым местами, [постоянно] оказывались на одном ряду решетки.

Будучи молодым и голодным, я сказал в прессе вещи, которые не сказал бы сейчас. Я испытываю только уважение к Чеко и на самом деле получал удовольствие от работы с ним как с напарником.

[С Алонсо] мы за два года дошли до контакта один раз [в спринте в Бразилии] – и без каких-либо последствий, поскольку провели гонку своей жизни на следующий день. Мы стартовали последними, и, думаю, Фернандо финишировал пятым, и я [восьмым].

Пусть даже [авария с Гасли в] Монако случилась, она никак не повредила команде. Я признал вину. Я бы хотел, чтобы эпизод сложился иначе, разумеется. Но да, мы делали все возможное каждый раз. И, на мой взгляд, мы выжимали максимум из болида на протяжении тех двух сезонов.

Люди цепляются за заголовки. Но да, что тут скажешь. С моей точки зрения, [в каждой команде] мы делали все необходимое и пользовались появлявшимися возможностями. И мы хорошо работали вместе – с Пьером, с Фернандо, с Даниэлем. Мы также здорово работали с Чеко.

Мы выполнили все пункты, в конечном счете. Это главное. И я не тот парень, который тут ради аварий с напарниками. Это бред», – отметил Окон.

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