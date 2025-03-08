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Гюнтер Штайнер: «Ферстаппена будет тяжело контролировать без хорошей машины, в 2024-м Макс реагировал агрессивно»

Без сильного болида «Ред Булл» ждут проблемы с Ферстаппеном, считает Штайнер.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер порассуждал о том, как Макс Ферстаппен воспринимает проблемы «Ред Булл» перед стартом сезона-2025.

«Я бы сказал, что в прошлом году, когда Макс прекратил побеждать, он реагировал довольно агрессивно. Но затем, думаю, он понял: «Мне надо действовать умно и просто набирать столько очков, сколько я могу, пусть даже я не выиграю гонку».

Посмотрим, какого Макса мы получим. Но, уверен, если у него не будет хорошей машины, на которой он сможет побеждать, его будет очень тяжело контролировать, я бы сказал, потому что он начнет громко высказывать недовольство. А недовольный Макс – это неприятно, как мы все знаем.

Однако он очень хороший пилот – считаю, лучший в данный момент. И, убежден, он приложит все усилия ради побед, ради нового чемпионства, но легко не будет, как мы увидели в прошлом году», – заявил Штайнер.

Итальянец также ответил на вопрос о том, что бы он сказал Ферстаппену на месте руководства «Ред Булл»:

«Сохраняй спокойствие и не капризничай после первых двух гонок, если они сложатся не в твою пользу. Если старт сезона сложится не в нашу пользу, нам нужно упорно трудиться, чтобы отыграться». Ведь нетерпеливость и жалобы не помогают команде.

Но в первую очередь я бы сказал: «Давай просто подождем и посмотрим, где мы окажемся, а потом увидим, где хотим находиться и куда способны добраться».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: CNN
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoХаас
logoГюнтер Штайнер
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