Бедрин выступит на первом этапе «Ф-3» сезона-2025
19-летний российский пилот Никита Бедрин, выступающий под итальянской лицензией, проведет уик-энд в Австралии за команду «Формулы-3» «Эй-Ай-Экс Рейсинг».
Бедрин уже гонялся в «Ф-3» в 2023-2024 годах. На счету Никиты три подиума, в том числе победа в венгерском спринте за «Эй-Ай-Экс Рейсинг» в прошлом сезоне.
В 2025-м гонщик уже успел провести три этапа Региональной ближневосточной «Формулы», завоевав одну победу и четыре подиума.
Уик-энд «Ф-3» в Мельбурне пройдет 14-16 марта.
Пилот «Ф-2» Мэнселл приостановил карьеру за 10 дней до старта сезона
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-3»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости