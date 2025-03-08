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Бедрин выступит на первом этапе «Ф-3» сезона-2025

19-летний российский пилот Никита Бедрин, выступающий под итальянской лицензией, проведет уик-энд в Австралии за команду «Формулы-3» «Эй-Ай-Экс Рейсинг».

Бедрин уже гонялся в «Ф-3» в 2023-2024 годах. На счету Никиты три подиума, в том числе победа в венгерском спринте за «Эй-Ай-Экс Рейсинг» в прошлом сезоне.

В 2025-м гонщик уже успел провести три этапа Региональной ближневосточной «Формулы», завоевав одну победу и четыре подиума.

Уик-энд «Ф-3» в Мельбурне пройдет 14-16 марта.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-3»
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Никита Бедрин
Эй-Ай-Экс Рейсинг
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