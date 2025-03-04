Пилот «Ф-2» Мэнселл приостановил карьеру за 10 дней до старта сезона

Гонщик «Родена» Кристиан Мэнселл сообщил, что прервал выступления в автоспорте «на небольшой срок».

14 марта Мэнселл должен был начать первый уик-энд сезона-2025 в Австралии. Команда пока не объявила, кто заменит 20-летнего австралийца.

Кристиан заявил, что решение принято «по личным причинам».

У пилота диагностирован сахарный диабет I типа, Мэнселл гонялся со смартфоном, контролирующим уровень глюкозы в крови. Неизвестно, связана ли приостановка карьеры со здоровьем.

В прошлом году гонщик завоевал пять подиумов в «Формуле-3» и стал пятым в чемпионате, а также провел три этапа в «Ф-2».

Единственный гонщик в истории «формул», которому в болид разрешили смартфон. Почему?