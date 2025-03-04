Пилот «Ф-2» Мэнселл приостановил карьеру за 10 дней до старта сезона
Гонщик «Родена» Кристиан Мэнселл сообщил, что прервал выступления в автоспорте «на небольшой срок».
14 марта Мэнселл должен был начать первый уик-энд сезона-2025 в Австралии. Команда пока не объявила, кто заменит 20-летнего австралийца.
Кристиан заявил, что решение принято «по личным причинам».
У пилота диагностирован сахарный диабет I типа, Мэнселл гонялся со смартфоном, контролирующим уровень глюкозы в крови. Неизвестно, связана ли приостановка карьеры со здоровьем.
В прошлом году гонщик завоевал пять подиумов в «Формуле-3» и стал пятым в чемпионате, а также провел три этапа в «Ф-2».
Единственный гонщик в истории «формул», которому в болид разрешили смартфон. Почему?
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Кристиана Мэнселла
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