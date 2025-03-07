Льюис Хэмилтон: «Я много лет говорил об идее двух пит-стопов для Гран-при Монако»

Хэмилтон поддержал правило двух пит-стопов для Гран-при Монако.

Пилот «Феррари » отметил, что сам много лет предлагал сделать обязательными минимум две остановки для этапа в Монте-Карло.

«Уверен, что за основу взяли мою идею. Если посмотреть в прошлое и почитать стенограммы интервью прошлых лет, то вы увидите, что я много лет говорил об идее двух пит-стопов для Гран-при Монако.

Потому что я и правда считаю, что на Гран-при Монако нужно делать минимум два пит-стопа. Гонки с одним пит-стопом там никогда не получались особенно интересными.

Гран-при Монако – это отличный этап, но именно гонка, надеюсь, может стать интереснее. Возможно, благодаря тому, что теперь пит-стопов будет больше одного.

Хотя это правило и не исправит все. Мы по-прежнему будем сталкиваться с проблемой отсутствия обгонов, но я думаю, что теперь Гран-при Монако станет интереснее. Так что я поддерживаю эту идею», – рассказал Хэмилтон .

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