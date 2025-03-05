Гюнтер Штайнер: «У Пиастри хорошие шансы выиграть Гран-при Австралии»

Штайнер оценил шансы Пиастри на победу в Австралии.

Бывший руководитель «Хааса» рассказал о том, что считает шансы Оскара Пиастри выиграть гонку в Мельбурне достаточно высокими.

Пиастри, в случае успеха, станет первым в истории австралийцем, которому удалось выиграть домашний Гран-при.

«Очень хорошие. Да, я думаю, что у Пиастри есть хороший шанс выиграть Гран-при Австралии . Пиастри уже доказал, что является отличным гонщиком – ведь он оказался способен соперничать с Ландо Норрисом , который является одним из лучших в «Ф-1».

Но да, понятно, что Пиастри должно повезти, звезды должны сойтись. Для победы тебе нужна хорошая машина, и чтобы день гонки сложился для тебя хорошо. Думаю, что, основываясь на результатах предсезонных тестов в Бахрейне можно сказать, что первый компонент у него уже есть. Поскольку у «Макларена », как мне кажется, сейчас быстрейшая машина в пелотоне.

Так что я даже думаю, что мы увидим битву напарников между собой. И я думаю, что Норрис и Пиастри сейчас находятся на одном уровне, ведь для Оскара это уже третий сезон в «Формуле-1». Он многому научился, в прошлом году он выигрывал гонки. Так что да, он готов», – рассказал Штайнер .

Как прошли тесты «Ф-1»: аутсайдер-сенсация, топов подозревают в читерстве, все недовольны