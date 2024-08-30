Единственный гонщик в истории «формул», которому в болид разрешили смартфон. Почему?

Ездит с болезнью.

В автоспорте существует один не самый очевидный запрет: гонщикам нельзя брать в болиды смартфоны. Казалось бы, он даже излишний: кто вообще прихватит с собой лишнюю массу без определенного смысла и займет ценное пространство в узком кокпите, где и так трудно удобно разместиться – иногда вплоть до переломов ребер ?

Однако временами уникумы находятся – и ловят могучие наказания. Самым громким и вопиющим случаем стал кейс американца Сантино Феруччи во время гонки «Формулы-2» по «Сильверстоуну» в 2018-м: тогда пилот «Трайдента» намеренно бортанул напарника на круге возвращения в боксы, а судьи заметили его после гонки без перчатки и с телефоном в руке прямо в кокпите – судя по инсайдам, на связи с родственниками, оплачивавшими заезды.

Сантино словил дисквал на 4 этапа и денежный штраф общей суммой в 66 тысяч евро , потерял место с контрактом и попал на дополнительные выплаты в 502 тысячи евро (плюс судебные издержки и процент) в адрес команды за невыполнение условий контракта. Сторона Феруччи проиграла слушания в итальянском суде.

Почему вообще существует такое правило? Конечно, телефон в машине вряд ли ускорит технику или поможет пилоту напрямую, однако в нынешнем автоспорте любой болид обменивается терабайтами данных телеметрии с мостиком практически в режиме реального времени: передаются радиопереговоры, информация об износе и температурах шин, потоке топлива, все о масле, тормозных и гидравлических жидкостях… И множество параметров (особенно в молодежных сериях!) предписаны регламентом – их запрещено менять, показатели контролируются специальными датчиками, и они отсылают все напрямую судьям в ФИА. Именно поэтому в машине запрещены любые другие передающие устройства: чтобы не появилось возможности что-то контролировать, менять или советовать пилотам в обход каналов, утвержденных регламентом. Перед установкой в машину любой девайс нужно согласовать, иначе участника ждет автоматическая дисквалификация, если вскроется.

А для согласования и утверждения любого дополнительного элемента нужно убедить технических делегатов в непременной их необходимости – иначе они просто не позволят установить его в болид или не выпустят на старт. Смартфон же обычно не входит в список «разрешенных» – еще никому не удавалось поменять мнение ФИА.

Однако теперь в «Ф-3» объявился 19-летний Кристиан Мэнселл из Австралии: завоевавший 3-е места в британской GB3 и открытой «Евроформуле» (переходные болиды между «Ф-4» и «Ф-3») с пятью выигранными гонками. На «лестнице» подготовки к «Ф-1» он дебютировал в 2022-м за «Хароуз», а в 2023-м перешел на полное расписание. С тех пор 6 раз поднялся на подиум, но в целом не выделялся из широкой массы чем-либо особенным – в «Ф-2» и «Ф-3» за эти годы выступали более мощные пилоты.

Но у Кристиана нашлась удивительная черта, сделавшая его уникумом – ему первому и пока единственному разрешили смартфон в болид! Еще с первого этапа 2023-го он ездит с ним в кокпите – из-за необходимости снимать медицинские показатели: у Мэнселла сахарный диабет I типа, и ему нужно постоянно контролировать уровень глюкозы. Для этого и потребовался смартфон, на который приходили показания о концентрации сахара в крови со специального датчика. Показания передаются тренеру в паддоке, так что команда в случае опасности могла вмешаться – потому по сути нынешняя модель использования не отличается от обязательных медицинских сенсоров в перчатке, снимающих пульс и прочие данные о состоянии пилотов.

«Решение превратилось в достаточно простое, как только мы его рутинизировали, – пояснил Кристиан в интервью Racefans . – Мой телефон заключают в кейс из стеклопластика и монтируют в кокпите – выглядит весьма нелепо – и я не могу к нему прикоснуться, ничего не могу с ним сделать. На гонки ФИА блокирует его, ставит на него свой пароль. Гоняться с диабетом сложно, но выполнимо».

Мэнселл – не первый профи с подтвержденным сахарным диабетом I типа. Такой же диагноз у Чарли Кимболла из «Индикара» и гонщика серии NASCAR Xfinity Райана Рида. Все они – пример, как можно профессионально гоняться с таким непростым диагнозом.

Разобрались, что это за болезнь, и спросили у врача, какие опасности важно учитывать гонщикам с диабетом I типа и помогают ли современные аппараты и лекарства их минимизировать.

При сахарном диабете I типа в болезни виноваты гены, а человек вынужден всю жизнь колоть инсулин

Сахарный диабет I типа – хроническое заболевание, связанное с нарушением обмена веществ. При таком типе диабета иммунная система по ошибке разрушает здоровые клетки поджелудочной железы, хотя в норме должна бороться с вирусами, бактериями, аллергенами и опухолевыми клетками. Заболевания такого типа называют аутоиммунными.

Атака на поджелудочную железу не проходит бесследно. Дело в том, что поджелудочная железа вырабатывает гормон инсулин, который необходим для усвоения глюкозы (сахара) из пищи. Он как ключ открывает «двери» в клетки и пускает глюкозу внутрь. У людей с сахарным диабетом I типа инсулина вырабатывается мало или он не производится совсем. Без инсулина глюкоза, на которую распадаются углеводы, так и остается плавать в крови.

Избыток глюкозы в крови (гипергликемия) опасен по двум причинам. Во-первых, глюкоза – основной источник энергии в организме, и без нее у клеток буквально нет топлива для работы. Во-вторых, избыток глюкозы в крови обладает токсическим действием и разрушает стенки кровеносных сосудов, нервные волокна, внутренние органы.

Симптомы сахарного диабета I типа :

– сильная жажда, которую не получается утолить;

– частое мочеиспускание;

– постоянное чувство голода;

– «беспричинная» потеря веса;

– ухудшение зрения;

– повышенная утомляемость и слабость;

– раздражительность, плаксивость.

Как правило, такой диабет начинается в детском или подростковом возрасте, но может развиться у людей всех возрастов. Причем он может возникнуть спонтанно у людей, в семье которых ни у кого и никогда не было диабета. Причины атак иммунных клеток на поджелудочную железу пока до конца не понятны. Считается, что играют роль генетические факторы и воздействие определенных вирусов: например, краснухи или Эпштейна – Барр, из-за которых иммунная система может сбоить.

Чуть более ста лет назад сахарный диабет I типа был смертельно опасным заболеванием и пациенты погибали в среднем через год после постановки диагноза. Ситуация изменилась в 1922 году, когда 14-летнему мальчику Леонарду Томпсону сделали инъекцию инсулина. Это событие в корне изменило жизнь людей с диабетом I типа: они получили лекарство, которое не только справлялось с симптомами, но и останавливало прогрессирование болезни.

Сейчас препараты инсулина входят в список жизненно необходимых лекарств, для их введения разработаны специальные шприцы, которые удобно носить с собой, а также доступны системы постоянного мониторинга уровня сахара в крови и даже системы автоматического введения инсулина (инсулиновые помпы).

Инсулиновая помпа крепится к коже, обычно в области живота или плеча. В ней есть пополняемый резервуар примерно на 330 единиц инсулина, из которого инсулин поступает в организм автоматически. Дозу можно регулировать через приложение на смартфоне

В большинстве развитых стран продолжительность жизни человека с сахарным диабетом I типа не отличается от среднестатистической продолжительности жизни человека без такого диагноза. Однако для этого пациенты должны строго следить за образом жизни и не рисковать лишний раз.

Для многих людей диабет – стигма. Но с ним можно вести полноценную жизнь и заниматься профессиональным спортом

Спросили у врача-эндокринолога, диетолога клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ксении Меркуловой , с чем связаны основные риски для профессиональных спортсменов.

По словам Ксении, если у человека есть сахарный диабет I типа, то часть его ресурсов непременно уходит на компенсацию болезни. Ему нужно не только выработать стратегию для достижения спортивных результатов, но и продумать вопросы, связанные с питанием, контролем сахара в крови, коррекцией образа жизни. Заниматься профессиональным спортом с таким диагнозом – очень сильный поступок.

Какие опасности грозят профессиональным гонщикам с СД I типа?

При сахарном диабете I типа уровень сахара в крови может значительно колебаться как в сторону увеличения, так и уменьшения.

При высокой концентрации сахара увеличивается риск повреждения нервных волокон, сосудов, органов. А при низкой страдает головной мозг, снижается внимание, общее самочувствие, человек может упасть в обморок, потерять сознание. Спортсмен может потерять управление автомобилем прямо на трассе, это важно учитывать.

В идеале следует выбирать менее травмоопасный и экстремальный спорт. Но все возможно, и люди с диабетом первого типа, активно занимающиеся спортом и достигающие результатов – вдохновляющий пример для тех, кто впервые столкнулся с этим диагнозом.

Что будет, если датчики покажут слишком высокий или низкий уровень глюкозы? Гонщику придется сойти с дистанции?

К сожалению, современные методы лечения диабета, даже использование инсулина, сенсоров и датчиков, которые измеряют уровень глюкозы в крови, не сводят до нуля риски низкого сахара в крови. Тем не менее при правильном обучении, понимании рисков, связанных с заболеванием, строгим контролем сахара и вводимых доз инсулина – риск опасного снижения глюкозы в крови сводится к минимуму.

Важно понимать, что человек, управляющий гоночным болидом, ограничен в действиях. Если сахар понизится, он даже не успеет оказать себе первую помощь. В идеале перед началом заезда спортсмен измеряет уровень сахара в крови, понимает тенденцию его снижения и может для профилактики принять перед заездом какое-то количество углеводов, чтобы сахар у него не снизился до критических значений во время гонки.

Если рассматривать экстренную ситуацию, например когда сахар резко снижается, а у человека ухудшается самочувствие, то он должен принять специальные средства, содержащие быструю глюкозу, чтобы уровень сахара поднялся.

Если у гонщика установлена «умная» инсулиновая помпа, которая анализирует уровень сахара в крови и корректирует количество поступающего инсулина по заданной программе, то чисто технически она может уменьшить количество инсулина и подстроиться под потребности организма в определенный момент.

Во время заезда температура внутри кокпита может подниматься до +50 °С. Насколько это опасно для человека с сахарным диабетом?

Экстремальные нагрузки – стресс для организма. И во время таких стрессовых состояний, особенно обезвоживания, есть риск декомпенсации диабета, то есть резкого повышения сахара в крови из-за того, что вырабатывается много гормона стресса – кортизола, а инсулин, который поступает в этот момент в организм с инъекциями или помпой, работает хуже.

Другой вопрос в том, что для профессионального гонщика такие нагрузки достаточно привычны, он тренируется и вне гоночной трассы, приучая организм к высоким нагрузкам. Вероятнее всего, он и его команда понимают, как эту ситуацию сгладить с помощью жидкости и растворов электролитов, которые гонщик употребляет в перерывах.

Ни в одном другом виде спорта не зафиксировано столь же высокого среднего пульса. Как это влияет на людей с диабетом I типа?

Участие в заездах для людей с сахарным диабетом I типа действительно представляет серьезный вызов из-за уникально высоких физических и психоэмоциональных нагрузок. Высокий средний пульс (около 196 ударов в минуту) создает значительный риск как увеличения, так и патологического снижения глюкозы в крови. И то и другое состояние опасно для здоровья, особенно если сохраняется длительно.

Высокий пульс и связанные с ним нагрузки могут истощить организм и повлиять на концентрацию сахара, поэтому при заезде важно непрерывно следить за состоянием здоровья гонщика. Это возможно, но требует опыта и профессиональной медицинской поддержки.

Гонка в молодежной серии идет 30 минут, могут ли за это время возникнуть опасные для здоровья человека с сахарным диабетом ситуации? При переходе в «Формулу-1» заезд длится уже более 1,5 часа – насколько велики риски в этом случае?

В продолжительных гонках поддерживать стабильный уровень глюкозы очень сложно, поэтому это может быть потенциальной проблемой. Но современные технологии позволяют преодолеть такие преграды, например, системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы чутко реагируют на колебания сахара в реальном времени и в случае опасности предупредят команду и гонщика о том, что ситуация становится угрожающей. Хотя даже это не отменяет тщательную подготовку и требует высокой самодисциплины. Перед гонкой человек с сахарным диабетом и команда врачей должны спланировать питание, дозу инсулина и то, как будет поддерживаться баланс жидкости и глюкозы в организме. Например, для этого в машине размещают подслащенную воду.

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Фото: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Freepik ; instagram.com/christian.mansell