Джонни Херберт о шансах на титул в 2025 году: «Я бы поставил на Ландо Норриса. Он многому научился, сражаясь с Ферстаппеном»
Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о перспективах ведущих команд в борьбе за победу в чемпионате.
В Кубке конструкторов Херберт ждет противостояние «Макларена» и «Феррари», а в личном зачете ставит на Ландо Норриса.
«Вероятно, наиболее позитивным моментом стала хорошая форма «Макларена» – команда сразу показала, что у нее быстрый и конкурентоспособный болид. В прошлом они очень слабо смотрелись на тестах в Бахрейне, так что такая форма – это хороший знак перед началом сезона-2025.
В то же время болид «Мерседеса» стал выглядеть совсем иначе. С точки зрения аэродинамики конструкция сильно изменилась. И теперь, как и у большинства других команд, их болид стал больше похож на «Ред Булл».
Думаю, что судьба Кубка конструкторов будет решаться в борьбе «Макларена» и «Феррари». У обеих этих команд очень сильный состав пилотов. В данный момент я бы все равно отдал небольшое предпочтение «Макларену», просто потому что я видел, насколько стабильна их машина на трассах разных типов – как было во второй половине прошлого сезона. «Феррари» же только предстоит это доказать. Так что тут я отдам предпочтение «Макларену».
Что касается личного зачета, то я бы поставил на Ландо Норриса. Он очень многому научился, сражаясь с Максом Ферстаппеном. Думаю, Ландо понял, что он должен делать и как действовать, чтобы победить Макса, однако ему нужно быть очень, очень осторожным со своим напарником по команде. Поскольку я считаю, что и Оскар Пиастри определенно будет входить в число претендентов на титул», – рассказал Херберт.
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