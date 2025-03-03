На избранных Гран-при 2025 года будут работать четыре стюарда вместо трех

ФИА решила расширить коллегию стюардов на шести Гран-при «Формулы-1» 2025 года.

Были внесены изменения в спортивный регламент «Ф-1» – отныне соответствующий пункт гласит, что на гонку назначают как минимум трех судей и как максимум четырех.

По информации Autosport, по четыре стюарда будут работать в Австралии , Китае, Канаде , Сингапуре , Мексике и Бразилии , по три – на оставшихся 18 этапах.

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