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«Формула-1» расследует обстоятельства нахождения Дмитрия Мазепина в паддоке на тестах в Бахрейне

«Ф-1» изучает детали попадания Дмитрия Мазепина на тесты в Бахрейне.

Как уже сообщалось ранее, Дмитрий Мазепин, российский бизнесмен и отец экс-гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина, приехал в паддок в Бахрейне во время предсезонных тестов.

Мазепин старший был гостем в «Альпин» вместе со своим десятилетним сыном, который также начинает карьеру в гонках. Дмитрий Мазепин давно знаком с нынешним руководителем «Альпин» Оливером Оуксом – именно он был боссом команды «Хайтек» в «Ф-2», в которой выступал Никита Мазепин, а также был его менеджером. Помимо «Альпин» Мазепин зашел в гости и в «Мерседес» – именно в немецкой команде в свое время Никита Мазепин проводил частные тесты в рамках подготовки к «Формуле-1».

Как сообщает RacingNews365, появление Мазепина-старшего на тестах – притом, что Дмитрий Мазепин по-прежнему находится в санкционных списках ЕС – вызвало в паддоке «Ф-1» некоторое недоумение. При этом в странах Ближнего Востока никаких санкций на Мазепина-старшего не наложено.

Тем не менее, «Формула-1» уже занимается расследованием обстоятельств, при которых Дмитрий Мазепин вообще смог попасть в паддок. Отмечается, что бизнесмен попал туда по временному пропуску, который не требует занесения в предварительные списки посетителей.

Однако до сих пор не ясно, кто именно выдал Мазепину-старшему пропуск – отмечается, что этого не делали ни «Формула-1», ни одна из десяти команд чемпионата, ни ФИА, ни служба Международного автодрома в Бахрейне. Факт заказа и оформления временного пропуска Мазепину-старшему в базе данных отсутствует.

Дмитрий Мазепин посетил тесты «Ф-1» с 10-летним сыном

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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logoФормула-1
Дмитрий Мазепин
logoНикита Мазепин
тесты Формула-1
logoАльпин
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