Фернандо Алонсо о фаворите сезона-2025: «В этом году все менее очевидно»
Алонсо не стал выделять фаворитов по итогам тестов в Бахрейне.
Пилот «Астон Мартин» рассказал, что не видит очевидного претендента на победу в чемпионате. В прошлом году, давая аналогичный прогноз по итогам тестов, Алонсо назвал фаворитом Макса Ферстаппена.
«В этом году все менее очевидно. В прошлом году по итогам зимних предсезонных тестов складывалось ощущение, что у Макса Ферстаппена есть большое преимущество.
В этом году, как кажется, небольшое преимущество, возможно, есть у «Макларена». Но при этом я бы не сказал, что пристально следил за ходом тестов в целом. Я просто читал новости по утрам. Так что я думаю, что в этом году борьба будет более открытой и плотной до самого конца сезона», – рассказал Алонсо.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
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