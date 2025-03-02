Фернандо Алонсо о фаворите сезона-2025: «В этом году все менее очевидно»

Алонсо не стал выделять фаворитов по итогам тестов в Бахрейне.

Пилот «Астон Мартин » рассказал, что не видит очевидного претендента на победу в чемпионате. В прошлом году, давая аналогичный прогноз по итогам тестов, Алонсо назвал фаворитом Макса Ферстаппена .

«В этом году все менее очевидно. В прошлом году по итогам зимних предсезонных тестов складывалось ощущение, что у Макса Ферстаппена есть большое преимущество.

В этом году, как кажется, небольшое преимущество, возможно, есть у «Макларена ». Но при этом я бы не сказал, что пристально следил за ходом тестов в целом. Я просто читал новости по утрам. Так что я думаю, что в этом году борьба будет более открытой и плотной до самого конца сезона», – рассказал Алонсо.

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