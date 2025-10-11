  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Алекс Палоу: «В «Ред Булл» перестали проявлять ко мне интерес после звонка от Брауна»
0

Алекс Палоу: «В «Ред Булл» перестали проявлять ко мне интерес после звонка от Брауна»

Палоу заявил, что упустил место в системе «Ред Булл» из-за «Макларена».

Четырехкратный чемпион «Индикара» и пилот «Чип Гэнасси» Алекс Палоу рассказал в суде, что мог попасть в «Ф-1» благодаря программе «Ред Булл», если бы не вмешался «Макларен».

В 2022-м испанец присоединился к программе «Макларена», за который должен был дебютировать в «Индикаре» в 2024 году. Однако в 2023-м Палоу разорвал контракт и остался в «Чип Гэнасси». Теперь в Уокинге требуют у гонщика 20 миллионов долларов за нарушение условий контракта – в Лондоне проходит суд по этому делу.

По словам испанца, в 2023-м у него были переговоры с советником «Ред Булл» Гельмутом Марко о переходе в младшую команду в «Ф-1». Один из представителей Алекса сообщил об этом исполнительному директору «Макларена» Заку Брауну – после чего переговоры сорвались.

«В прессе ходили слухи, что «Альфа Таури» [нынешний «Рейсинг Буллз»] искала пилота и мое имя было в списке. В июне 2023-го я связался с Гельмутом Марко и поговорил с ним по телефону. Гельмут был готов к тому, чтобы я выступал за них. Он спросил об условиях моего ухода из «Макларена».

Зак напрямую позвонил Гельмуту, и, по-видимому, Гельмут сообщил Заку, что больше не заинтересован. Не знаю, что случилось в этом разговоре, но очевидно, что это никак мне не помогло, ведь Гельмут внезапно перестал проявлять интерес», – рассказал Палоу.

Алекс Палоу согласился бы покинуть «Индикар» ради роли резервиста в «Ф-1»: «Это была моя мечта»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoЗак Браун
logoРейсинг Буллз
logoГельмут Марко
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoИндикар
Чип Гэнасси
Алекс Палоу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Льюис Хэмилтон: «Поддержка со стороны Вассера невероятна. «Феррари» становится все сильнее»
15 минут назад
Шарль Леклер о новом регламенте: «Ближайшие годы будут очень важны для моей карьеры»
147 минут назад
Гюнтер Штайнер: «Не думаю, что «Хаас» будет платить Хорнеру столько же, сколько «Ред Булл»
сегодня, 09:49
Карлос Сайнс о сезоне-2026: «Верю в мотор «Мерседеса». Думаю, «Уильямс» сможет бороться на равных с топами»
1сегодня, 09:29
Пьер Ваше: «Для «Ред Булл» борьба в Кубке конструкторов не окончена»
сегодня, 08:58
Ральф Шумахер: «Пиастри ведет психологическую войну в «Макларене». Не уверен, насколько хорошие советы дал ему Уэббер»
сегодня, 08:38
Валттери Боттас: «Хэмилтон долгое время был лидером «Мерседеса» – после такого нелегко перейти в другую команду»
4сегодня, 08:11
Гюнтер Штайнер: «Хорнер запросто мог бы пойти на ТВ. Британец, который хорошо разбирается в «Ф-1», – идеально»
1сегодня, 07:50
Макс Ферстаппен: «Нечасто хожу на вечеринки. Хюлькенберг их обожает»
4сегодня, 07:26
Экс-пилот «Ф-1» Дэли: «Хэмилтон и Леклер не дают достаточно обратной связи «Феррари», так как оба пилотируют на инстинктах»
8вчера, 20:09
Ко всем новостям
Последние новости
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13