Алекс Палоу: «В «Ред Булл» перестали проявлять ко мне интерес после звонка от Брауна»

Палоу заявил, что упустил место в системе «Ред Булл» из-за «Макларена».

Четырехкратный чемпион «Индикара » и пилот «Чип Гэнасси» Алекс Палоу рассказал в суде, что мог попасть в «Ф-1» благодаря программе «Ред Булл», если бы не вмешался «Макларен ».

В 2022-м испанец присоединился к программе «Макларена», за который должен был дебютировать в «Индикаре» в 2024 году. Однако в 2023-м Палоу разорвал контракт и остался в «Чип Гэнасси». Теперь в Уокинге требуют у гонщика 20 миллионов долларов за нарушение условий контракта – в Лондоне проходит суд по этому делу.

По словам испанца, в 2023-м у него были переговоры с советником «Ред Булл » Гельмутом Марко о переходе в младшую команду в «Ф-1». Один из представителей Алекса сообщил об этом исполнительному директору «Макларена» Заку Брауну – после чего переговоры сорвались.

«В прессе ходили слухи, что «Альфа Таури» [нынешний «Рейсинг Буллз »] искала пилота и мое имя было в списке. В июне 2023-го я связался с Гельмутом Марко и поговорил с ним по телефону. Гельмут был готов к тому, чтобы я выступал за них. Он спросил об условиях моего ухода из «Макларена».

Зак напрямую позвонил Гельмуту, и, по-видимому, Гельмут сообщил Заку, что больше не заинтересован. Не знаю, что случилось в этом разговоре, но очевидно, что это никак мне не помогло, ведь Гельмут внезапно перестал проявлять интерес», – рассказал Палоу.

Алекс Палоу согласился бы покинуть «Индикар» ради роли резервиста в «Ф-1»: «Это была моя мечта»

