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MotoGP. Гран-при Таиланда. Марк Маркес выиграл первую квалификацию сезона, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й

Маркес начал выступления за «Дукати» с поула.

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес, присоединившийся к «Дукати», выиграл квалификацию к Гран-при Таиланда, первой гонке сезона-2025.

Второе место занял его брат Алекс Маркес («Грезини»), третьим – новый напарник Франческо Баньяя.

MotoGP

Гран-при Таиланда

Бурирам

1 марта 2025 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Марк Маркес («Дукати») – 1.28,782

2. Алекс Маркес («Грезини») +0,146

3. Франческо Баньяя («Дукати») +0,173

4. Джек Миллер («Прамак») +0,308

5. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +0,352

6. Франко Морбиделли («ВР46») +0,389

7. Педро Акоста («КТМ») +0,538

8. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0,585

9. Марко Беццекки («Априлия») +0,599

10. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,607

11. Хоан Мир («Хонда») +0,640

12. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,827

Чемпион MotoGP Мартин пропустит два Гран-при из-за переломов

Опубликовал: Михаил Ширяев
КТМ
logoФранческо Баньяя
Гран-при Таиланда MotoGP
Рауль Фернандес
Ямаха
Априлия
Педро Акоста
ВР46
logoчемпионат мира MotoGP
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logoМарк Маркес
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logoФабио Куартараро
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