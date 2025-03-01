MotoGP. Гран-при Таиланда. Марк Маркес выиграл первую квалификацию сезона, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й
Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес, присоединившийся к «Дукати», выиграл квалификацию к Гран-при Таиланда, первой гонке сезона-2025.
Второе место занял его брат Алекс Маркес («Грезини»), третьим – новый напарник Франческо Баньяя.
Гран-при Таиланда
Бурирам
1 марта 2025 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Марк Маркес («Дукати») – 1.28,782
2. Алекс Маркес («Грезини») +0,146
3. Франческо Баньяя («Дукати») +0,173
4. Джек Миллер («Прамак») +0,308
5. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +0,352
6. Франко Морбиделли («ВР46») +0,389
7. Педро Акоста («КТМ») +0,538
8. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0,585
9. Марко Беццекки («Априлия») +0,599
10. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,607
11. Хоан Мир («Хонда») +0,640
12. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,827
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