Чемпион MotoGP Мартин пропустит два Гран-при из-за переломов

Новичок «Априлии» Хорхе Мартин не будет участвовать в гонке MotoGP в Аргентине .

Действующий обладатель титула травмировался во время падения на тестах в Сепанге, после чего получил переломы костей левой руки на тренировке незадолго до первого этапа сезона-2025 в Таиланде. Хорхе успешно перенес операцию на руке.

Ранее стало известно, что Мартин пропустит Гран-при Таиланда (28 февраля – 2 марта). Босс «Априлии» Массимо Ривола сообщил, что Хорхе не выступит и на втором этапе сезона в Аргентине (14-16 марта). Пока неизвестно, когда испанец вернется к гонкам.

MotoGP. Действующий чемпион Хорхе Мартин пропустит Гран-при Таиланда из-за нового перелома