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Стролл не смог закончить третий день тестов из-за плохого самочувствия

Алонсо пришлось снова менять Стролла по ходу тестов.

Изначально планировалось, что Ланс Стролл проведет за «Астон Мартин» утреннюю сессию в третий день предсезонных тестов в Бахрейне.

Однако Стролл почувствовал недомогание и в команде решили провести рокировку, отправив работать на трассу Фернандо Алонсо, а Стролл должен был успеть восстановиться и вернуться за руль болида уже во второй половине дня.

Изначально команда действовала по этому плану и Стролл смог проехать в общей сложности 34 круга. Однако затем он вновь почувствовал сильное недомогание и Алонсо пришлось менять канадца прямо по ходу сессии. Алонсо позвали обратно на трассу за 80 минут до окончания сессии, а механики оперативно заменили в кокпите сиденье, руль и поправили расположение педалей.

Финальный день тестов «Ф-1»: у «Феррари» и Хэмилтона проблемы, «Мерседес» – лидер

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
тесты Формула-1
logoФормула-1
logoАстон Мартин
logoЛанс Стролл
logoФернандо Алонсо
происшествия
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