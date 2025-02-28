Стролл не смог закончить третий день тестов из-за плохого самочувствия
Изначально планировалось, что Ланс Стролл проведет за «Астон Мартин» утреннюю сессию в третий день предсезонных тестов в Бахрейне.
Однако Стролл почувствовал недомогание и в команде решили провести рокировку, отправив работать на трассу Фернандо Алонсо, а Стролл должен был успеть восстановиться и вернуться за руль болида уже во второй половине дня.
Изначально команда действовала по этому плану и Стролл смог проехать в общей сложности 34 круга. Однако затем он вновь почувствовал сильное недомогание и Алонсо пришлось менять канадца прямо по ходу сессии. Алонсо позвали обратно на трассу за 80 минут до окончания сессии, а механики оперативно заменили в кокпите сиденье, руль и поправили расположение педалей.
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