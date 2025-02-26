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  • На Гран-при Монако будет два обязательных пит-стопа – правило утверждено ФИА и «Ф-1»
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На Гран-при Монако будет два обязательных пит-стопа – правило утверждено ФИА и «Ф-1»

На Гран-при Монако пилоты будут проводить два обязательных пит-стопа.

Поправки в правила проведения Гран-при Монако были утверждены на последнем заседании Всемирного совета ФИА.

Ранее поправки утвердила и Комиссия «Формулы-1», так что утверждение новых правил со стороны руководства «Ф-1» кажутся простой формальностью.

Отныне пилот будет обязан проехать дистанцию Гран-при Монако, совершив минимум два пит-стопа. При этом возможные дождевые условия проведения гонки никак не будут влиять на необходимость соблюдения правила.

Онлайн тестов «Ф-1»: все внимание – к Хэмилтону в «Феррари»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Гран-при Монако
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