На Гран-при Монако будет два обязательных пит-стопа – правило утверждено ФИА и «Ф-1»
На Гран-при Монако пилоты будут проводить два обязательных пит-стопа.
Поправки в правила проведения Гран-при Монако были утверждены на последнем заседании Всемирного совета ФИА.
Ранее поправки утвердила и Комиссия «Формулы-1», так что утверждение новых правил со стороны руководства «Ф-1» кажутся простой формальностью.
Отныне пилот будет обязан проехать дистанцию Гран-при Монако, совершив минимум два пит-стопа. При этом возможные дождевые условия проведения гонки никак не будут влиять на необходимость соблюдения правила.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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