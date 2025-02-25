Экс-пилот «Ф-1» Даннер: «Разрыв Хэмилтона и «Феррари» может случиться вот так просто, нельзя недооценивать слова Экклстоуна»

Даннер допустил досрочный уход Хэмилтона из «Феррари».

Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Даннер оценил трудности, которые ждут Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«У меня действительно есть сомнения в том, хорошо ли все сложится. Также неизвестно, каким окажется превосходство болида, разумеется. В начале его пути в «Мерседесе » разница была очень большой.

В «Феррари» так не получится. Будет очень тяжело бороться за титул – как с Леклером внутри команды, так и со всеми остальными. Он не станет чемпионом мира, посвистывая.

Посмотрите на Шумахера в «Феррари», к примеру – потребовалось два-три года. В итоге он получил отличную техническую команду и лучший болид во всех отношениях. Это важные факторы, и я сомневаюсь в том, как все пойдет», – заявил эксперт в интервью Motorsportmagazin.com.

Даннер также прокомментировал слова экс-босса «Ф-1» Берни Экклстоуна, который заявил, что Хэмилтон не продержится в «Феррари» два года:

«У него было четкое мнение по поводу перехода Хэмилтона в «Феррари». Он не считает, что можно поменять все за два года. В словах Берни есть некоторый сарказм, однако его точно нельзя недооценивать.

Берни из совсем другой эпохи, он всегда делал то, что хочет. Поэтому я вовсе не удивлен, что он сказал так о Хэмилтоне. Подобное может случиться вот так просто, но посмотрим, что у него выйдет.

Все равно классно, что Льюис переходит в «Феррари», но нельзя недооценивать слова Берни».

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