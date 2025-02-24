Питер Уиндзор о новом правиле для Монако: «Не знаю автодром, менее подходящий для увеличения количества пит-стопов»

Уиндзор выразил недоумение из-за нового правила «Ф-1» для Монте-Карло.

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор прокомментировал решение увеличить количество обязательных пит-стопов на Гран-при Монако. Детали нового правила пока неизвестны.

«Пространства для работы механиков очень мало, особенно если все болиды заезжают в одно и то же время. Так что фактически нам говорят: «Нужно больше борьбы, мы не можем обеспечить обгоны, так что остается лишь действовать на пит-лейн».

Хочется больше пит-стопов, и чтобы механики справились. А если будут [инциденты] на пит-лейн, полагаю, это плюс для ТВ. Но это мнение [«Ф-1»], в каком-то смысле. Ведь я не знаю автодром, менее подходящий для увеличения количества пит-стопов, а не для снижения, чем Монако. Крошечный пит-лейн, более жесткое ограничение скорости из-за этого. И это бардак – в Монако всегда бардак на пит-лейн. И такого хотят сделать больше?» – сказал Уиндзор.

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