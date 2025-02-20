Макс Ферстаппен: «Будет 1, 2, 25 пит-стопов в Монако – я не против»
Ферстаппен рассказал об отношении к особому правилу для Монте-Карло.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на новость о том, что на Гран-при Монако станет больше обязательных пит-стопов.
«Я только прочитал об этом. Не знаю, окажет ли это большое влияние или нет. Я не против, честно говоря – будет один пит-стоп, два пит-стопа, 25 пит-стопов. Все в порядке. Я буду делать то, что решат, верно?
Да, на этой трассе обгонять очень трудно. Конечно, чем больше становятся болиды, тем труднее бороться. У меня ощущение, что в 2016-м оставалась кое-какая возможность, сейчас ее нет. Помогут ли два пит-стопа, не знаю, но, наверное, увидим, так ведь?» – произнес четырехкратный чемпион «Формулы-1».
На Гран-при Монако увеличат количество обязательных пит-стопов
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
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