Антонелли первым сядет за руль болида «Мерседеса» на предсезонных тестах в Бахрейне
Антонелли начнет за «Мерседес» тесты в Бахрейне.
Команда «Мерседес» определилась с расписанием работы пилотов на предсезонных тестах в Бахрейне, которые пройдут 26-28 февраля.
В «Мерседесе» приняли решение разделить рабочую программу между своими гонщиками по ходу всех трех дней.
В первый день утреннюю сессию на трассе отработает новичок команды Андреа Кими Антонелли. После обеда за рулем болида его сменит Джордж Расселл.
Во второй день тестов гонщики поменяются местами – Расселл отработает на трассе утром, а Антонелли днем. В третий день расписание будет соответствовать графику первого дня тестов.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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