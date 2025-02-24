Антонелли первым сядет за руль болида «Мерседеса» на предсезонных тестах в Бахрейне

Антонелли начнет за «Мерседес» тесты в Бахрейне.

Команда «Мерседес » определилась с расписанием работы пилотов на предсезонных тестах в Бахрейне, которые пройдут 26-28 февраля.

В «Мерседесе» приняли решение разделить рабочую программу между своими гонщиками по ходу всех трех дней.

В первый день утреннюю сессию на трассе отработает новичок команды Андреа Кими Антонелли . После обеда за рулем болида его сменит Джордж Расселл .

Во второй день тестов гонщики поменяются местами – Расселл отработает на трассе утром, а Антонелли днем. В третий день расписание будет соответствовать графику первого дня тестов.

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