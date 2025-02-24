  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гонщики WRC выступили против «неприемлемых» штрафов за мат в открытом письме президенту ФИА
5

Гонщики WRC выступили против «неприемлемых» штрафов за мат в открытом письме президенту ФИА

Раллийные пилоты вслед за гонщиками «Ф-1» вступили в конфликт с ФИА.

Гонщики и штурманы, выступающие в чемпионате мира по ралли (WRC), обратились с открытым письмом к президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему. Спортсмены от лица своего профсоюза WoRDA заявили, что считают неприемлемыми чрезмерные штрафы за нецензурную лексику.

Адриана Фурмо из «Хендэ» оштрафовали на 10 000 евро за то, что он сказал «we fucked up yesterday» («мы облажались вчера») в телевизионном интервью во время Ралли Швеции. В 2024 году Себастьяну Ожье выписали условный штраф в 30 000 евро за критику официальных лиц.

Пилоты подчеркнули, что их вдохновил пример коллег из «Формулы-1» – в прошлом году Ассоциация гонщиков Гран-при выпустила заявление с критикой ФИА.

«Сегодня гонщики и штурманы ралли являются не только спортсменами, но и работниками сферы развлечений, создателями контента и фигурами в медиапространстве. От нас ждут, что мы будем доступны как для смартфонов зрителей, так и для официальных камер WRC всегда – до, во время и после соревнований, от рассвета до заката.

WoRDA всегда признавал нашу ответственность за конструктивное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с президентом ФИА, чтобы продвигать и развивать наше понимание Спорта ради общего блага.

Тем не менее в последние месяцы наблюдается тревожное ужесточение санкций за мелкие, отдельные и непредумышленные оговорки. Это достигло неприемлемого уровня.

Мы твердо убеждены, что:

  • Общепринятые выражения нельзя рассматривать и судить как настоящие оскорбления или акт агрессии

  • Люди, говорящие не на родном языке, могут использовать или повторять термины, не осознавая в полной мере их значение или коннотации

  • Спустя секунды после того, как адреналин на пике, нереалистично ожидать идеального и систематического контроля над эмоциями

  • Ралли – экстремальный спорт в плане риска для спортсменов, напряженности, длины соревновательных дней… Все на пределе», – говорится в заявлении.

Также гонщики задались вопросом, куда направляются деньги, полученные ФИА от штрафов, и призвали президента Федерации к прямому диалогу и немедленному поиску выхода из сложившейся ситуации.

Подписи под письмом поставили 33 пилота и штурмана, в том числе чемпионы мира Себастьян Ожье, Калле Рованпера, Отт Тянак и Тьерри Невилль.

Президент ФИА допустил, что радиопереговоры гонщиков «Ф-1» прекратят транслировать в прямом эфире из-за мата

Макс Ферстаппен о штрафах за нецензурную речь: «ФИА и «Ф-1» должны сосредоточиться на других вещах»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoФИА
Отт Тянак
logoКалле Рованпера
регламент
logoФормула-1
чемпионат мира по ралли
Себастьян Ожье
Тьерри Невилль
Ассоциация гонщиков Гран-при
logoМохаммед бен Сулайем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Йос Ферстаппен: «Если «Ред Булл» не исправит ситуацию, будет беспокойство и по поводу следующих лет»
2сегодня, 12:30
Бен Сулайем запустил расследование четы Вольфф в 2023-м из-за возможного выдвижения Сьюзи на пост президента ФИА (Autosprint)
6сегодня, 11:03
Расписание работы пилотов «Ф-1» на предсезонных тестах в Бахрейне – известны составы семи команд из десяти
1сегодня, 10:35
Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Цунода удивил прогрессом в 2024-м и совершит следующий шаг, считает команда»
5сегодня, 10:16
«Ред Булл» показал машину «Ф-1» на сезон-2025
15сегодня, 09:28Фото
Экс-пилот «Ф-1» Даннер: «Разрыв Хэмилтона и «Феррари» может случиться вот так просто, нельзя недооценивать слова Экклстоуна»
15сегодня, 08:32
Расписание предсезонных тестов «Формулы-1» 2025 года
1сегодня, 08:00
«Альпин» провела обкатку болида 2025 года
3вчера, 18:28Фото
Лоусон провел частные тесты за «Ред Булл» в рамках подготовки к новому сезону
вчера, 16:59
Шарль Леклер: «Для получения полноценных впечатлений о работе нового болида нужно ждать тестов в Бахрейне»
1вчера, 16:22
Ко всем новостям
Последние новости
26 и 27 июля пройдет GARAGE FEST Игора Драйв 2025
18 февраля, 09:46Фото
Третий сезон аниме про гонки «MF Призрак» выйдет в 2026 году
16 февраля, 20:35Кино
Экипаж Гадасина и Кожухова победил в первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года – баха «Россия – Северный Лес»
10 февраля, 11:40Фото
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото
Дамир Идиятулин стал абсолютным победителем Зимнего кубка РДС по дрифту
27 января, 14:02Фото
Стример Melharucos о запрете материться гонщикам «Ф-1»: «Когда там уже выборы нового президента ФИА? Этот уже задушил всех»
123 января, 15:50Игры
Зимний Кубок РДС по дрифту пройдет 24 и 25 января на территории Центра технических видов спорта «Москва»
221 января, 10:50Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге с 7 по 9 февраля
15 января, 09:40Фото