Гонщики WRC выступили против «неприемлемых» штрафов за мат в открытом письме президенту ФИА

Раллийные пилоты вслед за гонщиками «Ф-1» вступили в конфликт с ФИА.

Гонщики и штурманы, выступающие в чемпионате мира по ралли (WRC), обратились с открытым письмом к президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему. Спортсмены от лица своего профсоюза WoRDA заявили, что считают неприемлемыми чрезмерные штрафы за нецензурную лексику.

Адриана Фурмо из «Хендэ» оштрафовали на 10 000 евро за то, что он сказал «we fucked up yesterday» («мы облажались вчера») в телевизионном интервью во время Ралли Швеции. В 2024 году Себастьяну Ожье выписали условный штраф в 30 000 евро за критику официальных лиц.

Пилоты подчеркнули, что их вдохновил пример коллег из «Формулы-1» – в прошлом году Ассоциация гонщиков Гран-при выпустила заявление с критикой ФИА.

«Сегодня гонщики и штурманы ралли являются не только спортсменами, но и работниками сферы развлечений, создателями контента и фигурами в медиапространстве. От нас ждут, что мы будем доступны как для смартфонов зрителей, так и для официальных камер WRC всегда – до, во время и после соревнований, от рассвета до заката.

WoRDA всегда признавал нашу ответственность за конструктивное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с президентом ФИА, чтобы продвигать и развивать наше понимание Спорта ради общего блага.

Тем не менее в последние месяцы наблюдается тревожное ужесточение санкций за мелкие, отдельные и непредумышленные оговорки. Это достигло неприемлемого уровня.

Мы твердо убеждены, что:

Общепринятые выражения нельзя рассматривать и судить как настоящие оскорбления или акт агрессии

Люди, говорящие не на родном языке, могут использовать или повторять термины, не осознавая в полной мере их значение или коннотации

Спустя секунды после того, как адреналин на пике, нереалистично ожидать идеального и систематического контроля над эмоциями

Ралли – экстремальный спорт в плане риска для спортсменов, напряженности, длины соревновательных дней… Все на пределе», – говорится в заявлении.

Также гонщики задались вопросом, куда направляются деньги, полученные ФИА от штрафов, и призвали президента Федерации к прямому диалогу и немедленному поиску выхода из сложившейся ситуации.

Подписи под письмом поставили 33 пилота и штурмана, в том числе чемпионы мира Себастьян Ожье, Калле Рованпера , Отт Тянак и Тьерри Невилль .

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