Марк Хьюз об освистывании Ферстаппена: «Идиотская клановость частично вызвана действиями ФИА в Абу-Даби-2021»
Хьюз призвал ФИА взять ответственность за разделенность «Ф-1»-сообщества.
Обозреватель и технический эксперт официального сайта «Формулы-1» и The Race Марк Хьюз прокомментировал заявление ФИА, которая осудила освистывания пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и босса команды Кристиана Хорнера на шоу F1 75 в Лондоне.
«На самом деле согласен с ФИА по этому вопросу. Но я бы добавил, что элемент идиотской клановости был частично вызван действиями гоночного директора ФИА на Гран-при Абу-Даби-2021. Она должна взять на себя некоторую ответственность», – отреагировал Хьюз.
Йос Ферстаппен заявил, что Макс больше не будет участвовать в шоу в Англии: «Ты продвигаешь «Ф-1», а тебя освистывают»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Марка Хьюза
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