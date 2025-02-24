Марк Хьюз об освистывании Ферстаппена: «Идиотская клановость частично вызвана действиями ФИА в Абу-Даби-2021»

Хьюз призвал ФИА взять ответственность за разделенность «Ф-1»-сообщества.

Обозреватель и технический эксперт официального сайта «Формулы-1» и The Race Марк Хьюз прокомментировал заявление ФИА, которая осудила освистывания пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена и босса команды Кристиана Хорнера на шоу F1 75 в Лондоне.

«На самом деле согласен с ФИА по этому вопросу. Но я бы добавил, что элемент идиотской клановости был частично вызван действиями гоночного директора ФИА на Гран-при Абу -Даби-2021. Она должна взять на себя некоторую ответственность», – отреагировал Хьюз.

Йос Ферстаппен заявил, что Макс больше не будет участвовать в шоу в Англии: «Ты продвигаешь «Ф-1», а тебя освистывают»

ФИА осудила освистывание Ферстаппена и Хорнера на шоу F1 75