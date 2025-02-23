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Карлос Сайнс стал одним из директоров Ассоциации гонщиков Гран-при

Сайнс – новый директор Ассоциации гонщиков Гран-при.

Пилот «Уильямса» был избран на эту должность по итогам голосования. На этом посту он заменит Себастьяна Феттеля, который завершил карьеру и более не принимает активного участия в делах «Формулы-1».

Ассоциация гонщиков Гран-при – это организация, которая представляет интересы пилотов в переговорах по различным вопросам с ФИА и «Формулой-1». Она была изначально основана в 1961 году, а затем, после некоторого перерыва, восстановлена в 1994 году в свете гибели Айртона Сенны и Роланда Ратценбергера.

Председателем Ассоциации гонщиков Гран-при является бывший пилот «Формулы-1» Алекс Вурц – он занимает эту должность с 2014 года. Помимо Сайнса, из действующих пилотов одним из директоров является и пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Привыкли, что легендарный «Уильямс» на дне «Ф-1»? На самом деле все готово к рывку в топы

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: The Race
logoФормула-1
logoАлекс Вурц
logoКарлос Сайнс
logoУильямс
logoСебастьян Феттель
logoДжордж Расселл
logoМерседес
Ассоциация гонщиков Гран-при
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