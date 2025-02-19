Фредерик Вассер о Хэмилтоне и Леклере: «Наличие сильной пары гонщиков – это не проблема, а преимущество»

Вассер не ждет проблем с Хэмилтоном и Леклером.

Руководитель «Феррари» уверен, что Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер будут уважительно относиться друг к другу и их соперничество не окажет негативного влияния на команду.

«Наличие сильной пары гонщиков – это не проблема, а преимущество. У нас есть четкая цель – борьба за победу в обоих чемпионатах, и частично успех будет зависеть от паритета между гонщиками и болидами.

Думаю, мы движемся в верном направлении. Я давно знаю и Льюиса, и Шарля, и это тоже определенно является преимуществом. Мы выстраивали отношения, когда они еще выступали в юниорских сериях. Ребята с уважением относятся друг к другу и это поможет команде расти, стать лучше и бороться за титулы.

Сезон-2024 получился самым захватывающим и интересным за последние лет десять, и я думаю, что сезон-2025 мы можем начать с того же, на чем закончили прошлый. Первые гонки сезона, вероятно, будут иметь ключевое значение, ведь нам всем остается сделать последний шаг перед тем, как сосредоточить все свое внимание на сезоне-2026 и смене технического регламента. Вероятно, команды довольно рано прекратят разработку болидов 2025 года по ходу этого сезона», – рассказал Вассер .

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