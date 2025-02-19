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Льюис Хэмилтон о «Феррари»: «Знал, что мне нужен этот вызов»

Хэмилтон поделился эмоциями от первых дней работы в «Феррари».

Семикратный чемпион «Формулы-1» рассказал, что очень рад оказаться в итальянской команде и осознает, что ему был очень нужен этот новый вызов.

«Работа в «Феррари»? Это можно ощутить, только если самостоятельно прогуляться по базе. В рабочие дни, которые у нас уже были, мы находились на базе до 10 часов вечера и при этом никто не хотел уходить домой. Настолько все здесь преданы делу.

Я, честно говоря, ожидал, что мне будет трудно, и так оно и оказалось. Но мы работаем над чем-то действительно интересным. Каждый день я учусь чему-то новому и действительно осознаю, что мне было нужно что-то новое.

Я знал, что мне нужен был этот новый вызов. Но то, насколько сильно это было мне нужно я осознал только после того, как попал в «Феррари». И все просто здорово. Я хожу по базе и постоянно улыбаюсь. Все это очень бодрит.

Я работаю с инженерами со второго дня пребывания в команде. Пытаюсь узнать ребят поближе, как можно быстрее с ними сработаться. Я прекрасно помню все, через что прошел при переходе из «Макларена» в «Мерседес» – это был очень большой скачок. Но при этом я все равно оказался за рулем болида с тем же самым двигателем «Мерседеса». Так что болиды были немного похожи. Здесь же, особенно при переезде в Италию, все совсем иначе.

Мне очень понравились тесты, которые мы успели провести, ведь я хотел провести за рулем болидов «Феррари» как можно больше времени. Ведь у нас в распоряжении было всего несколько дней. Впереди еще длинный путь и много испытаний, но я думаю, что за то короткое время, что провел в команде, успел сделать достаточно много», – рассказал Хэмилтон.

Инсайды о «Феррари» при Хэмилтоне. Он теперь №1? А что Леклер? Болид ускорили на секунду?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
logoФормула-1
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