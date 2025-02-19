Льюис Хэмилтон: «Горжусь быть частью «Феррари». Трудно поверить, что я работаю в этой команде всего пару недель»

Хэмилтон поделился впечатлениями от нового болида «Феррари».

Семикратный чемпион «Формулы-1» выступил на общей презентации машин в Лондоне, отметив, что с нетерпением ждет начала нового сезона и новой главы в своей карьере.

«Я очень взволнован. Уже завтра (в среду) я смогу сесть за руль нового болида, и я с нетерпением жду этого момента. Каждый раз, когда ты садишься за руль новой машины – это нечто особенное. И работа с командой «Феррари » – это то, что ты не можешь сравнить ни с чем.

Я чувствую себя полностью обновленным. Я готов буквально лопнуть от радости и чувствую эту невероятную энергию – потому что все это для меня новый и захватывающий опыт. Я очень горжусь быть частью этой команды.

Мне трудно поверить в то, что я работаю в «Феррари» всего пару недель, потому что реальность уже превзошла все моти ожидания. Я на собственном опыте убедился в том, с какой страстью и самоотдачей работают эти люди.

В создание нового болида SF-25 было вложено очень много сил и мы как никогда голодны до успеха. Я с нетерпением жду возможности испытать новую машину в деле вместе с Шарлем Леклером, а потом выкладываться на максимуме в гонках», – рассказал Хэмилтон .

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