Джордж Расселл о конфликте с Ферстаппеном: «Я не беспокоюсь из-за Макса, его пилотажа и сосредоточен на том, чтобы побеждать»

У Расселла снова спросили о ссоре с чемпионом «Ф-1».

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл сообщил, что не обсуждал с коллегой из «Ред Булл » Максом Ферстаппеном скандал, случившийся в конце сезона-2024.

«Нет, мы не говорили. Я не беспокоюсь из-за него, его пилотажа или чего бы то ни было.

Это случилось в прошлом году, и я хочу сосредоточиться на себе. Да, все пошло не так в прошлом году, и я четко дал понять, что не собираюсь с подобным мириться. Но сейчас 2025 год, и я сосредоточен на работе – а работа заключается в том, чтобы побеждать.

Так что я не стану менять подход и буду сражаться с ним, сражаться с любыми другими гонщиками. Цель остается прежней, и, наверное, увидим, где мы окажемся в Мельбурне», – сказал Джордж перед шоу F1 75.

Джордж Расселл о конфликте с Ферстаппеном: «Надо давать отпор таким людям. Выходки на трассе и разговоры вне ее были неприемлемыми»

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