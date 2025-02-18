  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джордж Расселл о конфликте с Ферстаппеном: «Я не беспокоюсь из-за Макса, его пилотажа и сосредоточен на том, чтобы побеждать»
5

Джордж Расселл о конфликте с Ферстаппеном: «Я не беспокоюсь из-за Макса, его пилотажа и сосредоточен на том, чтобы побеждать»

У Расселла снова спросили о ссоре с чемпионом «Ф-1».

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл сообщил, что не обсуждал с коллегой из «Ред Булл» Максом Ферстаппеном скандал, случившийся в конце сезона-2024.

«Нет, мы не говорили. Я не беспокоюсь из-за него, его пилотажа или чего бы то ни было.

Это случилось в прошлом году, и я хочу сосредоточиться на себе. Да, все пошло не так в прошлом году, и я четко дал понять, что не собираюсь с подобным мириться. Но сейчас 2025 год, и я сосредоточен на работе – а работа заключается в том, чтобы побеждать.

Так что я не стану менять подход и буду сражаться с ним, сражаться с любыми другими гонщиками. Цель остается прежней, и, наверное, увидим, где мы окажемся в Мельбурне», – сказал Джордж перед шоу F1 75.

Джордж Расселл о конфликте с Ферстаппеном: «Надо давать отпор таким людям. Выходки на трассе и разговоры вне ее были неприемлемыми»

Ферстаппена и Расселла после скандальной ссоры с угрозами мирили всей «Ф-1». Вышло?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoДжордж Расселл
logoМерседес
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
На Гран-при Монако увеличат количество обязательных пит-стопов
9 минут назад
Джек Дуэн о Колапинто: «В «Ф-1» всегда давление, буду им наслаждаться»
1сегодня, 14:18
Окон представил красно-черный шлем – первый после перехода в «Хаас»
5сегодня, 13:12Фото
Оскар Пиастри: «Было бы классно увидеть титул Хэмилтона с «Феррари», если бы я не гонялся в «Ф-1»
5сегодня, 12:16
Алекс Албон: «Сейчас подходящий момент, чтобы «Уильямс» пожертвовал сезоном»
2сегодня, 10:59
Оливер Бермэн: «Конечная цель в жизни – стать чемпионом «Ф-1». Продолжу пытаться, пока это не сделаю»
сегодня, 10:18
Фернандо Алонсо: «У «Астон Мартин» есть сюрпризы для презентации»
2сегодня, 09:20
Хуан-Пабло Монтойя: «Ферстаппен не будет проблемой Хэмилтона в 2025 году»
20сегодня, 08:46
Общая презентация ливрей «Ф-1» на сезон-2025. Начало шоу F1 75 – в 23:00
сегодня, 08:00
Хуан-Пабло Монтойя: «Поначалу в «Макларене» будут спокойно относиться к борьбе между Норрисом и Пиастри»
8вчера, 18:24
Ко всем новостям
Последние новости
26 и 27 июля пройдет GARAGE FEST Игора Драйв 2025
сегодня, 09:46Фото
Третий сезон аниме про гонки «MF Призрак» выйдет в 2026 году
16 февраля, 20:35Кино
Экипаж Гадасина и Кожухова победил в первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года – баха «Россия – Северный Лес»
10 февраля, 11:40Фото
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото
Дамир Идиятулин стал абсолютным победителем Зимнего кубка РДС по дрифту
27 января, 14:02Фото
Стример Melharucos о запрете материться гонщикам «Ф-1»: «Когда там уже выборы нового президента ФИА? Этот уже задушил всех»
123 января, 15:50Игры
Зимний Кубок РДС по дрифту пройдет 24 и 25 января на территории Центра технических видов спорта «Москва»
221 января, 10:50Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге с 7 по 9 февраля
15 января, 09:40Фото
Рекомендуем