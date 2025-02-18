«Заубер» показал ливрею на сезон-2025

Команда «Заубер » продемонстрировала расцветку нового болида C45.

Выступать за швейцарский коллектив, который со следующего года начнет гоняться как «Ауди», будут Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето .

За ходом шоу F1 75 можно следить на странице нашего онлайна:

Впервые в истории: всеобщая презентация команд «Ф-1»! Онлайн