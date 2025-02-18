Хуан-Пабло Монтойя: «Ферстаппен не будет проблемой Хэмилтона в 2025 году»

Ферстаппен не навяжет борьбу Хэмилтону в 2025-м, убежден Монтойя.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя сообщил, что новому гонщику «Феррари » Льюису Хэмилтону не стоит беспокоиться из-за потенциального противостояния с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

«Макс Ферстаппен не будет проблемой Льюиса в этом году. Буду удивлен, если «Ред Булл» начнет сезон как предыдущие. На днях Эдриан Ньюи сказал, что проблемы в «Ред Булл» не такие простые, как кажется команде.

Это очень тяжелая ситуация: ты считаешь, что поступаешь правильно, и внезапно все перестает работать. Как далеко тебе нужно откатиться, чтобы задаться вопросом: «Сейчас мы действуем верно или по-прежнему нет?»

Если ты говоришь, что неправильно строишь машину, осознаешь это, как тебе убедиться, что ты вернулся на абсолютно верный путь? В какой-то момент команде просто надо определиться: «Вот во что мы верим, во что будем вкладывать усилия». Ты начинаешь двигаться в сторону или даже назад. Если продолжаешь движение, исходя из неверных предпосылок, никогда не выберешься из ямы. Эта яма может оказаться очень глубокой, вот в чем проблема», – заявил эксперт.

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