Хуан-Пабло Монтойя: «Ферстаппен не будет проблемой Хэмилтона в 2025 году»
Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя сообщил, что новому гонщику «Феррари» Льюису Хэмилтону не стоит беспокоиться из-за потенциального противостояния с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».
«Макс Ферстаппен не будет проблемой Льюиса в этом году. Буду удивлен, если «Ред Булл» начнет сезон как предыдущие. На днях Эдриан Ньюи сказал, что проблемы в «Ред Булл» не такие простые, как кажется команде.
Это очень тяжелая ситуация: ты считаешь, что поступаешь правильно, и внезапно все перестает работать. Как далеко тебе нужно откатиться, чтобы задаться вопросом: «Сейчас мы действуем верно или по-прежнему нет?»
Если ты говоришь, что неправильно строишь машину, осознаешь это, как тебе убедиться, что ты вернулся на абсолютно верный путь? В какой-то момент команде просто надо определиться: «Вот во что мы верим, во что будем вкладывать усилия». Ты начинаешь двигаться в сторону или даже назад. Если продолжаешь движение, исходя из неверных предпосылок, никогда не выберешься из ямы. Эта яма может оказаться очень глубокой, вот в чем проблема», – заявил эксперт.
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