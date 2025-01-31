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Эдриан Ньюи о проблемах с болидом «Ред Булл»: «Многих других людей в организации это, как кажется, не очень беспокоило»

Ньюи высказался о причинах падения конкурентоспособности «Ред Булл».

По словам уже бывшего главы конструкторского бюро «Ред Булл», первые проблемы с поведением болида начали проявляться еще в конце сезона-2023.

Ньюи, который после согласования контракта с «Астон Мартин» перестал принимать активное участие в разработке машины «Ред Булл» по ходу 2024 года, отметил возможную нехватку опыта у ведущих инженеров в объяснении причины неудачи.

В прошлом сезоне пилоты «Ред Булл» выиграли 7 из 10 первых этапов, однако в оставшихся 14 гонках смогли победить лишь дважды. Что, вкупе с падением результатов Серхио Переса, привело к поражению в борьбе за Кубок конструкторов.

«Очевидно, что во многом на общую картину повлияло то, как в «Макларен», в особенности, а также «Феррари», смогли добиться большого прогресса в развитии своих болидов. Эти команды действительно здорово поработали.

В то время как в «Ред Булл» – из того, что я мог видеть сам, – болид в 2024, да и в конце 2023 года, становился все более трудным в управлении.

Разумеется, Макс Ферстаппен мог справиться с этими ограничениями, а вот Чеко Перес уже нет. Так что разница между напарниками, Максом и Чеко, начала все сильнее проявляться, начиная уже с середины сезона-2023.

Эти тенденции перенеслись и на сезон-2024, однако какое-то время машина все равно оставалась достаточно быстрой, чтобы компенсировать проблему. Меня начала беспокоить эта ситуация, однако я не мог сказать того же про многих других людей в организации «Ред Булл», их это, как кажется, не очень беспокоило».

По мнению Ньюи, его бывшие коллеги по инженерному подразделению «Ред Булл» не смогли вовремя осознать необходимость смены вектора работы в развитии болида RB20:

«На тот момент, уже смотря на ситуацию со стороны, но я даже не знаю. Я не пытаюсь критиковать никого из ребят из «Ред Булл» – мне просто кажется, что в силу, возможно, некоторой нехватки опыта, они слишком долго продолжали работу в одном и том же направлении. И проблема с машиной начала проявляться все острее – до такой степени, что ее начал замечать даже Макс.

При этом дело еще и в том, что наличие проблемы может в некоторой степени быть замаскировано за счет подбора соответствующих настроек болида. Но сама проблема при этом никуда не исчезает. Лично для меня настройки болида – это просто оптимизация его характеристик, и в некоторой степени умений гонщика. Хотя мне кажется, что важность этого преувеличивают.

В основном правильные настройки скорее лишь дополняют основные характеристики болида, ну и, разумеется, немного корректируются в зависимости от особенностей и конфигурации каждой конкретной трассы».

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
logoФормула-1
техника
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoЭдриан Ньюи
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logoАстон Мартин
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