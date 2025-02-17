Кристиан Клин: «Хэмилтон хорош на дистанции сезона и знает, как выиграть чемпионат»

Клин оценил шансы Хэмилтона на восьмой титул.

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что Льюису Хэмилтону будет непросто в противостоянии с Шарлем Леклером . Однако Клин считает, что если Льюис сможет улучшить свою форму в квалификациях, а новый болид «Феррари» окажется достаточно конкурентоспособным, то у Хэмилтона будут хорошие шансы на титул.

«Я бы точно не стал недооценивать Шарля Леклера. Он очень талантливый и быстрый гонщик, особенно если говорить о квалификации. Он всегда способен привезти свою машину на первый ряд стартовой решетки.

Нам еще предстоит выяснить, есть ли у Льюиса то самое мастерство и умение выжимать максимум в квалификации. Ведь в прошлом сезоне Льюису порой было непросто в гонках – просто из-за не самых высоких стартовых позиций.

Но если машина подойдет его стилю пилотажа, если она будет конкурентоспособной, то Льюис вновь сможет продемонстрировать то величие, благодаря которому он стал семикратным чемпионом.

Он действительно хорош на дистанции сезона. Он знает, как выигрывать чемпионат. Знает, как сплотить команду вокруг себя и стабильно зарабатывать очки по ходу сезона. Так что да, предстоящий чемпионат должен получить крайне интересным», – рассказал Клин.

Инсайды о «Феррари» при Хэмилтоне. Он теперь №1? А что Леклер? Болид ускорили на секунду?