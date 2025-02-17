NASCAR. Байрон выиграл «500 миль Дайтоны» во второй раз подряд

Байрон вновь начал сезон NASCAR с победы.

Уильям Байрон выиграл первую гонку NASCAR Cup 2025 года – «500 миль Дайтоны» – отложенную на несколько часов из-за дождя.

На заключительном круге случился завал после разворота Дэнни Хэмлина , в результате победу разыграли Байрон и Тайлер Реддик, третьим финишировал Джимми Джонсон .

Для Байрона победа в Дайтоне стала второй подряд.

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