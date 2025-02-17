Герхард Бергер: «Ферстаппен ошибался поначалу, с опытом – все реже. То же случится с Норрисом»

Бергер считает, что Норрис повторит путь Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» Герхард Бергер порассуждал о силе лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена и ошибках его коллеги из «Макларена » Ландо Норриса .

– Способен ли кто-либо соперничать с Ферстаппеном?

– Ферстаппен является лучшим пилотом, без сомнений. Но раньше лучший гонщик был в лучшей команде. Сейчас же Максу приходится таскать каштаны из огня. Интересно будет понаблюдать за тем, получится ли у «Ред Булл » вернуть прежнюю мощь или же Ферстаппену все еще будет тяжело побеждать. Тогда он задумается, по-прежнему ли находится в подходящей команде.

– Ферстаппен девять раз финишировал четвертым, пятым или шестым в прошлом году. Раньше у него был подход «все или ничего». Научился ли он проигрывать, при этом набирая очки для борьбы за титул?

– Ферстаппен стал более зрелым и в этом плане. Хэмилтон также научился такому в определенный момент. Вот настоящие чемпионы. Так выигрываются титулы.

– В борьбе на трассе Ферстаппен все еще действует жестко как никогда. Следовало ли Норрису сражаться активнее?

– Не думаю, что Норрис был готов к титулу в борьбе с Ферстаппеном. Наверное, «Макларен» стал командой и машиной для побед слишком поздно.

Фактически Норрис выступает очень здорово. Он невероятно талантливый пилот. Люди считают, что его ошибки говорят о психологической слабости. Но оглянемся назад. Ферстаппен тоже ошибался поначалу. С опытом – все реже и реже. То же случится с Норрисом.

Ландо Норрис: «Надо быть умным, чтобы бороться с Ферстаппеном, играть вдолгую»

Ландо Норрис: «Надеюсь, фанаты заработают много денег на мне»