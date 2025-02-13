Ландо Норрис: «Надо быть умным, чтобы бороться с Ферстаппеном, играть вдолгую»

Норрис рассказал, как планирует сражаться с Ферстаппеном.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис сообщил, что думает о предстоящем противостоянии с соперником из «Ред Булл » Максом Ферстаппеном .

«Мне нужно выставлять локти и показывать, что я не буду добровольно уступать ему позиции, но также мне необходимо быть умным гонщиком – ты должен быть умным, чтобы бороться с Максом.

Мне не надо выезжать на трассу и что-то ему доказывать. Не надо брать на себя ненужные риски и проигрывать из-за этого. Не считаю, что для победы над Максом необходимо делать что-то особенное.

Он быстрый, агрессивный, он один из лучших в истории, однако самый легкий способ – просто быть чуть быстрее и оставаться впереди. Надо просто быть умным, вот ответ на все вопросы, надо порой играть вдолгую.

Безусловно, есть вещи, которыми мне нужно заняться, но главное, что должно измениться в этом году – нам необходимо набрать больше очков в начале сезона, это поменяет дальнейшую борьбу.

Речь о сражениях с одним из самых тяжелых соперников в плане атаки и защиты, которые только могут быть. Мы видели в Мексике – [он готов] пожертвовать собой ради общего результата. Когда у пилота такой настрой, очень трудно оказаться впереди, если ты отстаешь на 50 очков.

Так что мне нужно больше очков в начале года – надеюсь, сложится обратная ситуация. Учитывая то, как он пилотирует, риски, на которые он идет, его агрессию, было практически невозможно отыграть такое отставание», – отметил британец.

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