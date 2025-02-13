  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ландо Норрис: «Надо быть умным, чтобы бороться с Ферстаппеном, играть вдолгую»
1

Ландо Норрис: «Надо быть умным, чтобы бороться с Ферстаппеном, играть вдолгую»

Норрис рассказал, как планирует сражаться с Ферстаппеном.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис сообщил, что думает о предстоящем противостоянии с соперником из «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Мне нужно выставлять локти и показывать, что я не буду добровольно уступать ему позиции, но также мне необходимо быть умным гонщиком – ты должен быть умным, чтобы бороться с Максом.

Мне не надо выезжать на трассу и что-то ему доказывать. Не надо брать на себя ненужные риски и проигрывать из-за этого. Не считаю, что для победы над Максом необходимо делать что-то особенное.

Он быстрый, агрессивный, он один из лучших в истории, однако самый легкий способ – просто быть чуть быстрее и оставаться впереди. Надо просто быть умным, вот ответ на все вопросы, надо порой играть вдолгую.

Безусловно, есть вещи, которыми мне нужно заняться, но главное, что должно измениться в этом году – нам необходимо набрать больше очков в начале сезона, это поменяет дальнейшую борьбу.

Речь о сражениях с одним из самых тяжелых соперников в плане атаки и защиты, которые только могут быть. Мы видели в Мексике – [он готов] пожертвовать собой ради общего результата. Когда у пилота такой настрой, очень трудно оказаться впереди, если ты отстаешь на 50 очков.

Так что мне нужно больше очков в начале года – надеюсь, сложится обратная ситуация. Учитывая то, как он пилотирует, риски, на которые он идет, его агрессию, было практически невозможно отыграть такое отставание», – отметил британец.

«Макларен» первым в «Ф-1» показал болид-2025 в камуфляжной ливрее

Ландо Норрис после первых кругов в болиде-2025: «Макларен» будет конкурентоспособен как никогда»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
logoЛандо Норрис
logoМакс Ферстаппен
logoГран-при Мексики
logoРед Булл
logoМакларен
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
F1 Manager 2024 можно бесплатно забрать в Epic Games Store
1сегодня, 16:35Игры
MotoGP. «Дукати» вернулась к байку и мотору 2024 года перед стартом сезона-2025
1сегодня, 16:33
Ферстаппен – 18-й в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов в 2024-м, Хэмилтон – 22-й (Sportico)
5сегодня, 15:11
Командам выделят по 7 минут на шоу F1 75, «Макларен» представит ливрею последним, один из коллективов нанял комика (Autosport)
7сегодня, 14:15
«Макларен» поменял боковые понтоны, кожух двигателя и зеркала перед сезоном-2025
4сегодня, 13:16Фото
Ландо Норрис после первых кругов в болиде-2025: «Макларен» будет конкурентоспособен как никогда»
7сегодня, 12:51
«Макларен» первым в «Ф-1» показал болид-2025 в камуфляжной ливрее
8сегодня, 12:07Фото
График презентаций болидов и ливрей на сезон-2025 «Ф-1»
6сегодня, 12:00
Первый шлем Сайнса в «Уильямсе»
сегодня, 11:58Фото
«Макларен» представил черные комбинезоны Норриса и Пиастри
5сегодня, 10:46Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экипаж Гадасина и Кожухова победил в первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года – баха «Россия – Северный Лес»
10 февраля, 11:40Фото
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото
Дамир Идиятулин стал абсолютным победителем Зимнего кубка РДС по дрифту
27 января, 14:02Фото
Стример Melharucos о запрете материться гонщикам «Ф-1»: «Когда там уже выборы нового президента ФИА? Этот уже задушил всех»
123 января, 15:50Игры
Зимний Кубок РДС по дрифту пройдет 24 и 25 января на территории Центра технических видов спорта «Москва»
221 января, 10:50Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге с 7 по 9 февраля
15 января, 09:40Фото
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря 2024, 06:10
Рекомендуем