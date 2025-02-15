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Ландо Норрис: «Надеюсь, фанаты заработают много денег на мне»

Норрис пошутил о ставках на свое чемпионство.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис, которого букмекеры считают фаворитом сезона-2025, ответил на вопрос о том, призовет ли он болельщиков поставить на его титул.

«Ну, надеюсь, они заработают много денег на мне.

Безусловно, я не чувствую давления из-за всех этих вещей. Я знаю, что существуют ожидания, у нас стало больше партнеров, спонсоров и прочего, а также фанатов.

Все это добавляет давления и нервов, но, как я уже говорил на той неделе, даже когда я рос, давление и нервы… Люди почему-то считают, что это плохо, но это вообще не плохо. Я всегда выступаю лучше в подобных ситуациях. В некотором роде мне нравится давление», – подчеркнул Ландо.

Ландо Норрис: «Надо быть умным, чтобы бороться с Ферстаппеном, играть вдолгую»

Новый болид чемпионов «Ф-1»: многое по лекалам «Феррари». Уже хвастают

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ESPN
logoМакларен
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
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