Ландо Норрис: «Надеюсь, фанаты заработают много денег на мне»

Норрис пошутил о ставках на свое чемпионство.

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис, которого букмекеры считают фаворитом сезона-2025, ответил на вопрос о том, призовет ли он болельщиков поставить на его титул.

«Ну, надеюсь, они заработают много денег на мне.

Безусловно, я не чувствую давления из-за всех этих вещей. Я знаю, что существуют ожидания, у нас стало больше партнеров, спонсоров и прочего, а также фанатов.

Все это добавляет давления и нервов, но, как я уже говорил на той неделе, даже когда я рос, давление и нервы… Люди почему-то считают, что это плохо, но это вообще не плохо. Я всегда выступаю лучше в подобных ситуациях. В некотором роде мне нравится давление», – подчеркнул Ландо.

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