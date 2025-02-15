Формула E. Роулэнд выиграл 2-ю гонку в Джидде, Барнард стал самым молодым обладателем поула в истории и вышел на 2-е место в чемпионате

Лидер сезона Роулэнд выиграл заезд «Формулы E» в Саудовской Аравии.

Пилот «Ниссана » Оливер Роулэнд одержал уверенную победу по итогам второй гонки «Формулы E » в Джидде.

20-летний Тейлор Барнард из «Макларена» выиграл квалификацию, став самым молодым обладателем поул-позиции в истории серии. В гонке британец сначала выбыл из тройки лидеров, но в конце заезда вырвался на вторую позицию за счет эффектных обгонов и сдержал Джейка Хьюза («Мазерати »), Джейка Денниса («Андретти») и Ника Кэссиди («Ягуар»), которые заняли места в топ-5.

Роулэнд укрепил лидерство в личном зачете, добытое накануне, на его счету 68 очков. Барнард вышел на вторую строчку (51), Антониу Феликс да Кошта («Порше») и Максимилиан Гюнтер («Пенске») сошли и опустились на третью и четвертую позиции (39 и 37), пятерку сильнейших замыкает Хьюз (27).

«Формула E» уходит на перерыв до 12 апреля, когда состоится пятый этап сезона-2024/2025 в Майами.

Формула Е. Джидда. Гюнтер выиграл третью гонку сезона, Роулэнд вышел в лидеры общего зачета