Формула Е. Джидда. Гюнтер выиграл третью гонку сезона, Роулэнд вышел в лидеры общего зачета
Макс Гюнтер выиграл третью гонку сезона «Формулы Е».
Пилот «Пенске» сумел реализовать поул и одержал победу в первой гонке сдвоенного этапа в Саудовской Аравии.
Вторым заезд завершил Оливер Роулэнд («Ниссан»), что позволило британцу выйти в лидеры общего зачета. Третье место занял выступающий за «Макларен» Тейлор Барнард.
Положение в общем зачете
Топ-5
1. Оливер Роулэнд («Ниссан») – 43 очка
2. Антониу Феликс да Кошта («Порше») – 39
3. Максимилиан Гюнтер («Пенске») – 37
4. Тейлор Барнард («Макларен») – 30
5. Митч Эванс («Ягуар») – 25
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт «Формулы Е»
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