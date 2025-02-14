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  • Формула Е. Джидда. Гюнтер выиграл третью гонку сезона, Роулэнд вышел в лидеры общего зачета
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Формула Е. Джидда. Гюнтер выиграл третью гонку сезона, Роулэнд вышел в лидеры общего зачета

Макс Гюнтер выиграл третью гонку сезона «Формулы Е».

Пилот «Пенске» сумел реализовать поул и одержал победу в первой гонке сдвоенного этапа в Саудовской Аравии.

Вторым заезд завершил Оливер Роулэнд («Ниссан»), что позволило британцу выйти в лидеры общего зачета. Третье место занял выступающий за «Макларен» Тейлор Барнард.

Положение в общем зачете

Топ-5

1. Оливер Роулэнд («Ниссан») – 43 очка

2. Антониу Феликс да Кошта («Порше») – 39

3. Максимилиан Гюнтер («Пенске») – 37

4. Тейлор Барнард («Макларен») – 30

5. Митч Эванс («Ягуар») – 25

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт «Формулы Е»
результаты
Оливер Роулэнд
logoАнтониу Феликс да Кошта
Митчелл Эванс
Максимилиан Гюнтер
Ниссан
Тейлор Барнард
Ягуар Формула E
Порше
Пенске
Макларен Формула E
logoФормула E
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