Том Коронель: «Я всегда за молодежь. Что Хюлькенберг делает в «Ф-1»?»
Нидерландский эксперт и гонщик Том Коронель сообщил о своем отношении к появлению множества новичков в «Формуле-1», а также упомянул 37-летнего пилота «Заубера» Нико Хюлькенберга.
«Что ж, я считаю, это классно, это смелое решение. Я за молодежь, всегда был за молодежь. Я люблю новые таланты.
Это инновации. В прошлом году – ноль, ничего. Есть ли новая история? Нет. Когда я смотрю на «Формулу-2», «Формулу-3», «Формулу-4», на всю эту лестницу, я действительно вижу таланты. Просто жаль, что они не получают шанс. Шанс появляется, только если кто-то уходит.
Что Хюлькенберг все еще делает там? Магнуссен уже ушел», – проанализировал ситуацию Коронель в беседе с Motorsport.com.
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